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На 9 тисяч військових. НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender

Автор: Даша Харченко

НАТО проведе широкомасштабні навчання Steadfast Defender 2021 з 20 травня до 22 червня. У них візьмуть участь близько 9 тисяч військових.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

Участь у навчаннях візьмуть участь понад 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки та Європи.

"Навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО - війська будуть розгорнуті на суходолі й на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону. Понад 9 тисяч військовослужбовців продемонструють, що у НАТО є можливості та рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 стануть першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань - Об'єднаного командування підтримки, що базується в німецькому Ульмі, і Об'єднаного командування сил Норфолк (США).

Наприкінці травня 2021 року під егідою Steadfast Defender у Румунії буде розгорнута Спільна оперативна група швидкого реагування на чолі з Туреччиною.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран заявив, що протягом цього року представників Збройних сил залучатимуть до низки спланованих заходів підготовки сил Північноатлантичного Альянсу. Україну запросили до участі у семи навчаннях НАТО.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі. У цьому контексті він закликав якомога швидше надати ПДЧ.

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