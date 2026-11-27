Через три месяца после введения обязательного изучения английского языка для старших дошкольников его уже преподают в 85% детских садов. Остальные заведения также работают над тем, чтобы организовать обучение.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.
С 1 сентября 2026 года изучение английского языка стало обязательной составляющей образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста - пяти-шестилетних - во всех заведениях дошкольного образования независимо от формы собственности.
По словам Анастасии Коноваловой, за первые три месяца английский ввели в 85% детсадов. Остальные заведения также работают над организацией такого обучения.
В то же время в МОН пока не оценивали, насколько качественно преподают английский дошкольникам. По словам заместителя министра, в ближайшее время отдельной оценки этого направления не планируется.
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Коновалова пояснила, что новый Государственный стандарт дошкольного образования должен заработать с 2027 года. На его основе разрабатывается система мониторинга, которая будет охватывать семь образовательных направлений. Английский язык будет только частью одного из них.
"Когда мы говорим о комплексном развитии ребенка, английский язык - это лишь небольшая его часть. Поэтому нам нужно смотреть на весь образовательный процесс и помнить, что детский сад - это, прежде всего, о комплексном развитии ребенка", - отметила представитель МОН.
Она также подчеркнула, что не стоит сосредотачиваться только на английском, ведь после детсада дети продолжат изучать его в школе, а потом - и в высших учебных заведениях.
По словам Коноваловой, для качественного преподавания английского дошкольникам педагог сам должен хорошо владеть языком. Она считает, что без свободного общения на английском сложно полноценно обучать детей, а изучение нескольких отдельных слов не дает оснований говорить о системном овладении языком.
В то же время, по ее оценке, дошкольное образование пока не имеет достаточного количества педагогов, владеющих английским на уровне B2.
"Готово ли сейчас дошкольное образование и имеет ли повсюду учителей английского языка с уровнем B2? Наверное, нет. Но государству надо этим заниматься. Однако спокойно, без истерики и с пониманием реальности", - сказала замминистра.
Она напомнила, что Украина живет в условиях войны, поэтому на первом месте должно оставаться благополучие и здоровье детей и всех участников образовательного процесса.
"В наших сегодняшних условиях, прежде всего, речь идет о психологической поддержке и помощи детям с особыми образовательными потребностями. А уже потом - английский язык", - подытожила Коновалова.
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