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Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Автор: Олександр Білоус

Українці вважають, що платять забагато

Більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вищими за їх реальну вартість.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 89,7% виступають категорично проти подальшого підвищення тарифів на комунальні послуги навіть з метою недопущення зриву опалювального сезону.

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Підтримують підвищення тарифів 4,2% українців.

Дані свідчать, що 29,3% респондентів очікують на успішне проходження опалювального сезону незважаючи на заборгованість, що сформувалась на ринках енергетики і комунальних послуг. Одночасно з цим, 24,2% опитаних вважають, що існують ризики перерв у постачанні енергоносіїв через накопичену заборгованість.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

Прогноз погоди
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