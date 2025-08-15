82% украинцев считают заминирование главной экологической проблемой войны. Что рекомендуют в ВР

Как свидетельствуют результаты опроса, отметила Шуляк, почти 90% респондентов считают, что во время войны экологическая ситуация в Украине ухудшилась. Больше всего - на юге, где эта доля составила 95%. 71,2% считают, что ситуация ухудшилась очень существенно. Наибольшей экологической проблемой, связанной с вооруженной агрессией России против Украины, остается заминирование территорий. Так считает 82,6% опрошенных жителей Украины и эта цифра выросла вдвое в течение войны и остается на уровне начала 2024 года.

По словам Шуляк, заминированность - один из тех факторов, которые непременно придется учитывать при принятии решений по восстановлению населенных пунктов, которые в результате боевых действий были существенно повреждены или вообще полностью разрушены. Также следует будет обязательно учитывать уровень ситуации с безопасностью в населенном пункте, его географическое расположение, близость к границе, срок оккупации территории и тому подобное.

Нардеп пояснила, что разминирование территории будет стоить Украине минимум 34 млрд долл., а сам процесс, без которого невозможно использовать загрязненную боеприпасами землю ни для проживания, ни для ведения сельского хозяйства, может длиться не один десяток лет.

"Учитывая то, что заминировано у нас более 200 тыс. га, при нынешнем уровне финансирования и использовании традиционных методов разминирования, этот процесс может занять более 100 лет", - подчеркнула глава комитета градостроительства.

Она также акцентировала внимание на том, что сейчас в Украине 100 млн тонн строительного мусора. Повреждены или даже разрушены 500 предприятий, из которых часть занималась химической промышленностью. Более того - сейчас под угрозой уничтожения как минимум 2,5 млн га природоохранных территорий и это еще не окончательные цифры.

"Все эти экологические вызовы должны быть учтены нами при планировании восстановления. Поэтому это важный пункт законопроекта "Об основных принципах восстановления", который уже прошел масштабные публичные консультации и который важно зарегистрировать в ближайшее время", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что согласно указанному опросу, обеспокоенность украинцев экологическими последствиями войны в целом также существенно возросла по всем из предложенных вариантов ответа. Так, каждое из последствий войны для окружающей среды демонстрирует рост по сравнению с предыдущими годами. Вероятно, это связано с усилением массовых российских атак на энергетическую и промышленную инфраструктуру Украины. Примечательно, что меньше всего жителей беспокоит возможное радиационное загрязнение - 60,9%, но важно отметить, что нет украинца, которого бы вообще не беспокоили экологические последствия войны.

Шуляк отметила, что преодоление экологических вызовов обязательно должны учитывать и украинские территориальные общины, которые сейчас занимаются разработкой программ своего комплексного восстановления. При этом, ОМС должны не просто зафиксировать экологические разрушения и убытки, которые из-за них понесла община, а и дать четкие предложения относительно того, каким образом будут преодолеваться эти вызовы.

"Оценка экологического состояния в громадах также входит в тройку вызовов, которые необходимо анализировать для создания органами местного самоуправления программ комплексного восстановления. Вместе с этим, громады должны тщательно изучить демографический и экономический факторы. Все они напрямую влияют на те действия, от которых зависит качественное восстановление и дальнейшее развитие громады", - подытожила Шуляк.