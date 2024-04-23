800 захватчиков и 29 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксировано 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в Донецкой области.

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

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