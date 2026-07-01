До 80 тысяч гривен: где в Украине людям с инвалидностью готовы платить больше всего

Главное: Бум инклюзивных вакансий: В Украине из-за дефицита кадров работодатели активнее внедряют безбарьерность.

В Украине из-за дефицита кадров работодатели активнее внедряют безбарьерность. Стремительный рост доходов: Одновременно с количеством предложений существенно выросли и заработные платы.

Одновременно с количеством предложений существенно выросли и заработные платы. Топ высоких зарплат: Самые высокие доходы предлагают в строительной и транспортной сферах.

Самые высокие доходы предлагают в строительной и транспортной сферах. Разрушение стереотипов: В большинстве оплачиваемых рабочих и профессиональных сфер условия и оплата труда для людей с инвалидностью абсолютно не уступают, а иногда и превышают среднерыночные.

Вакансий стало больше

По данным платформы, в мае 2026 года было размещено 13 135 вакансий, открытых для людей с инвалидностью. Для сравнения, в мае прошлого года таких предложений было 11225.

В то же время возросла и оплата труда. Если в прошлом году медианная зарплата в таких вакансиях составляла около 21 тысячи гривен, то сейчас она достигла 26,4 тысяч гривен.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Больше всего среди вакансий, открытых для людей с инвалидностью, готовы платить штукатурам - медианная зарплата составляет 80 тысяч гривен. Это на 23% больше, чем в целом по рынку для этой профессии.

В список самых оплачиваемых также вошли:

фасадники - 75 тыс. гривен (+32%);

- 75 тыс. гривен (+32%); каменщики - 73,3 тыс. гривен (+27%);

- 73,3 тыс. гривен (+27%); дальнобойщики - 60 тыс. гривен (+2%);

- 60 тыс. гривен (+2%); стоматологи - 60 тыс. гривен (+85%);

- 60 тыс. гривен (+85%); рихтовщики - 56,3 тыс. гривен (+13%);

- 56,3 тыс. гривен (+13%); монтажники - 50 тыс. гривен (+43%);

- 50 тыс. гривен (+43%); автомаляры - 50 тыс. гривен (+32%);

- 50 тыс. гривен (+32%); маляры - 50 тыс. гривен (+39%);

- 50 тыс. гривен (+39%); автоэлектрики - 50 тыс. гривен (+18%).

Аналитики отмечают, что в большинстве этих профессий работодатели предлагают людям с инвалидностью не уступающие или даже превышающие среднерыночные зарплаты.

Почему это важно

В OLX Работа отмечают, что полномасштабная война сделала вопрос безбарьерности на рынке труда еще более актуальным. В то же время дефицит кадров побуждает работодателей активнее внедрять инклюзивный подход к найму.

Результаты свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда, где все больше работодателей открывают вакансии для людей с инвалидностью и готовы предлагать им конкурентные условия оплаты.