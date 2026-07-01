До 80 тысяч гривен: где в Украине людям с инвалидностью готовы платить больше всего

В Украине работодатели все чаще открывают вакансии для людей с инвалидностью. За год количество таких предложений выросло на 17%, а зарплаты у них увеличились на 26%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным платформы, в мае 2026 года было размещено 13 135 вакансий, открытых для людей с инвалидностью. Для сравнения, в мае прошлого года таких предложений было 11225.
В то же время возросла и оплата труда. Если в прошлом году медианная зарплата в таких вакансиях составляла около 21 тысячи гривен, то сейчас она достигла 26,4 тысяч гривен.
Больше всего среди вакансий, открытых для людей с инвалидностью, готовы платить штукатурам - медианная зарплата составляет 80 тысяч гривен. Это на 23% больше, чем в целом по рынку для этой профессии.
В список самых оплачиваемых также вошли:
Аналитики отмечают, что в большинстве этих профессий работодатели предлагают людям с инвалидностью не уступающие или даже превышающие среднерыночные зарплаты.
В OLX Работа отмечают, что полномасштабная война сделала вопрос безбарьерности на рынке труда еще более актуальным. В то же время дефицит кадров побуждает работодателей активнее внедрять инклюзивный подход к найму.
Результаты свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда, где все больше работодателей открывают вакансии для людей с инвалидностью и готовы предлагать им конкурентные условия оплаты.
Ранее РБК-Украина писало, что перед летним сезоном в Украине выросло количество вакансий для сезонной работы, однако вместе с этим усилилась и конкуренция за подобные предложения. Аналитики также назвали регионы с наибольшим количеством вакансий, высокими зарплатами и наибольшим спросом на временных работников.
Также мы писали, что в Украине женщины в среднем зарабатывают на 27% меньше мужчин, а наибольший разрыв в оплате труда зафиксирован в сферах искусства, финансов и ИТ. Госстат сообщил, что средняя зарплата в стране в первом квартале 2026 года выросла до 28 885 гривен.