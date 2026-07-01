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До 80 тысяч гривен: где в Украине людям с инвалидностью готовы платить больше всего

06:40 01.07.2026 Ср
3 мин
Во многих вакансиях зарплаты уже превысили среднерыночные
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Самые большие зарплаты предлагают на стройке (freepik.com)

В Украине работодатели все чаще открывают вакансии для людей с инвалидностью. За год количество таких предложений выросло на 17%, а зарплаты у них увеличились на 26%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Бум инклюзивных вакансий: В Украине из-за дефицита кадров работодатели активнее внедряют безбарьерность.
  • Стремительный рост доходов: Одновременно с количеством предложений существенно выросли и заработные платы.
  • Топ высоких зарплат: Самые высокие доходы предлагают в строительной и транспортной сферах.
  • Разрушение стереотипов: В большинстве оплачиваемых рабочих и профессиональных сфер условия и оплата труда для людей с инвалидностью абсолютно не уступают, а иногда и превышают среднерыночные.

Вакансий стало больше

По данным платформы, в мае 2026 года было размещено 13 135 вакансий, открытых для людей с инвалидностью. Для сравнения, в мае прошлого года таких предложений было 11225.

В то же время возросла и оплата труда. Если в прошлом году медианная зарплата в таких вакансиях составляла около 21 тысячи гривен, то сейчас она достигла 26,4 тысяч гривен.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Больше всего среди вакансий, открытых для людей с инвалидностью, готовы платить штукатурам - медианная зарплата составляет 80 тысяч гривен. Это на 23% больше, чем в целом по рынку для этой профессии.

В список самых оплачиваемых также вошли:

  • фасадники - 75 тыс. гривен (+32%);
  • каменщики - 73,3 тыс. гривен (+27%);
  • дальнобойщики - 60 тыс. гривен (+2%);
  • стоматологи - 60 тыс. гривен (+85%);
  • рихтовщики - 56,3 тыс. гривен (+13%);
  • монтажники - 50 тыс. гривен (+43%);
  • автомаляры - 50 тыс. гривен (+32%);
  • маляры - 50 тыс. гривен (+39%);
  • автоэлектрики - 50 тыс. гривен (+18%).

Аналитики отмечают, что в большинстве этих профессий работодатели предлагают людям с инвалидностью не уступающие или даже превышающие среднерыночные зарплаты.

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Почему это важно

В OLX Работа отмечают, что полномасштабная война сделала вопрос безбарьерности на рынке труда еще более актуальным. В то же время дефицит кадров побуждает работодателей активнее внедрять инклюзивный подход к найму.

Результаты свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда, где все больше работодателей открывают вакансии для людей с инвалидностью и готовы предлагать им конкурентные условия оплаты.

Ранее РБК-Украина писало, что перед летним сезоном в Украине выросло количество вакансий для сезонной работы, однако вместе с этим усилилась и конкуренция за подобные предложения. Аналитики также назвали регионы с наибольшим количеством вакансий, высокими зарплатами и наибольшим спросом на временных работников.

Также мы писали, что в Украине женщины в среднем зарабатывают на 27% меньше мужчин, а наибольший разрыв в оплате труда зафиксирован в сферах искусства, финансов и ИТ. Госстат сообщил, что средняя зарплата в стране в первом квартале 2026 года выросла до 28 885 гривен.

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