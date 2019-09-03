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На кордоні зі Словаччиною зі стріляниною затримали десятки нелегалів

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 18:46
На кордоні зі Словаччиною зі стріляниною затримали десятки нелегалів
Фото: затримані мігранти (dpsu.gov.ua)

Мігранти чинили опір, прикордонникам довелося застосувати зброю

На Закарпатті прикордонники Чопського загону зі стріляниною затримали 24 нелегальних мігрантів з країн Азії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Загалом було затримано 12 громадян Бангладешу, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.

У ДПСУ уточнили, що під час затримання троє осіб, які супроводжували мігрантів, намагалися чинити опір і здійснювали провокації. Вони спробували перешкодити прикордонникам затримати правопорушників. Співробітники ДПСУ застосували зброю.

Зараз тривають пошуки. Правоохоронці перекрили під'їзні шляхи до кордону і перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через кордон.

Нагадаємо, у серпні на українському кордоні пасажиропотік збільшився на 6%. У Держприкордонслужбі стверджують, що збільшення пасажиропотоку пов'язано з тим, що серпень традиційно вважається піком туристичного сезону.

З початку року в Україну не пустили понад 12 тис. іноземців. При цьому, пустили в країну 6 млн осіб з іноземним громадянством.

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