У Карпатах масово отруїлися туристи

В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізовано вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей, з них - троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як повідомляється, група туристів у складі 13 осіб відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора у Верховинському районі.

"Перше повідомлення про погіршення стану здоров'я у людей рятувальники отримали увечері 3 липня. Швидка медична допомога госпіталізувала чотирьох потерпілих у Верховинську ЦРЛ" - повідомляють в облдержадміністрації.

За інформацією ОДА, протягом ночі в лікарні доправили ще чотирьох туристів.

Станом на 5 годину ранку 4 липня в лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості госпіталізовані восьмеро осіб, з них троє дітей, жителів Одеської і Кіровоградської областей, які перебували в гірській місцевості на території Верховинського району.

Як повідомляло РБК-Україна, в Коблево, Миколаївської області, в дитячому таборі "Салют", жертвами сильного харчового отруєння стали майже 40 дітей. Діти поскаржилися на розлад травлення після обіду в їдальні табору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11-річна дівчинка потрапила в реанімацію через отруєння рибою.