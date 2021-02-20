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У Карпатах зберігається ризик сходження лавин

Новость на русском → Карпати, Субота 20 лютого 2021 08:59
У Карпатах зберігається ризик сходження лавин Фото: Карпати (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні, 20 лютого, прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Небезпека сходження лавин збережеться і завтра, 21 лютого.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Лавини можуть зійти через снігопади у горах Закарпатської та Львівської областей.

Синоптики очікують значну сніголавинну небезпеку. В горах оголошено 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що цими вихідними в Україні потеплішає. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю - у всій країні.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня в Канаді біля популярного гірськолижного курорту зійшла лавина. В результаті лавини загинув чоловік, він отримав важкі травми.

Крім того, на початку лютого в Індії зійшов льодовик, зруйнувавши дамбу, що призвело до потопу.

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