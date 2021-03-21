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До +8 вдень та до -10 вночі: в Україні прогнозують температурні гойдалки

Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 21 березня, в Україні прогнозують сонячну та суху погоду. У всіх областях країни вдень очікується потепління.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди у областях

За даними українських синоптиків, сьогодні вдень температура повітря по всій Україні коливатиметься від +4 до +6 градусів тепла, у західних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +7...+8 градусів.

Вночі синоптики прогнозують сильні морози. На заході вночі термометри покажуть від -4 до -10, на півдні температура знизиться до -1...-4, а на решті території очікується від -2 до -5 градусів морозу.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні опадів не прогнозують. Погода у столиці буде сухою та сонячною. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +6, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...-5 градусів. Очікується вітер до 10 метрів на секунду.

Нагадаємо, у Карпатах сьогодні прогнозують значну небезпеку сходження лавин. Лавини можуть зійти на території трьох західних областей.

Додамо, синоптики прогнозують покращення погоди в Україні, але подекуди ще затримаються сніг з дощем.

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