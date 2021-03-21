Синоптики розповіли про покращення погоди в Україні, та сніг з дощем лишаються: де саме

Погода в Україні на неділю, 21 березня, буде переважно тепла, і опади - дощі та мокрий сніг місцями очікуються тільки в деяких регіонах. Вітер буде несильний. При цьому на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

У центральних регіонах буде мінлива хмарність, без опадів. У Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях температура повітря в денний час очікується близько +5... +8 градусів, а вночі від -6 до -3 градусів. У Дніпропетровській і Полтавській областях стовпчики термометрів показуватимуть близько +4... +7 градусів вдень, а вночі прогнозується від -4 до +1 градуса.

На Заході України мінлива хмарність, без опадів. У Львівській області температура повітря вдень буде близько +6... +9 градусів, в темний час доби очікується близько -7... -4 градусів. У Рівненській та Волинській областях температура повітря вдень від +4 до +7 градусів, а вночі від -6 до -3 градусів. В Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях термометри покажуть вдень від +5 до +8 градусів, у нічний час очікується близько -8... -5 градусів. У Чернівецькій області вдень буде близько +6... +9 градусів, вночі від -8 до -5 градусів. На Закарпатті температура повітря вдень від +6 до +9 градусів, вночі від -6 до -3 градусів.

У північних регіонах мінлива хмарність, без опадів. В Житомирській області буде сухо, температура повітря вдень +5...+8 градусів, а вночі -6...-3 градусів. В Київській, Сумській та Чернігівській областях вдень градусники покажуть близько +4... +7 градусів, а в нічний час очікується близько -4... -1 градус.

На Сході України мінлива хмарність, опади будуть, але неістотні. У Харківській області температура повітря вдень +4... +7 градусів, вночі -4... -1 градус. У Донецькій і Луганській областях очікується місцями дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень +5... +8 градусів, а вночі -4... -1 градус.

У південних регіонах мінлива хмарність, без опадів. У Запорізькій, Херсонській і Одеській областях температура повітря вдень +5... +8 градусів, вночі від -4 до -1 градуса. У Миколаївській області стовпчики термометрів вдень покажуть близько +6... +9 градусів, вночі від -5 до -2 градусів. У Криму температура повітря вдень від +7 до +10 градусів, вночі від -1...+2 градусів.