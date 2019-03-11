Майже 75% пасажирів київського метро не використовують жетони

Жетони у столичному метро виводять з обігу

В столичном метро перестали пользоваться жетонами 75% пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, пассажиры все чаще используют электронные способы оплаты или пользуются картами метро со скидками.

"С возможностью оплаты картой метро со скидками, бесконтактной банковской карточкой, проездным или е-билетом, жетоны выводятся из обращения. Почти 75% пассажиров их уже не используют", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной здесь есть станция "Лесная" (20,701 млн. пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксированы также на станциях “Академгородок” и “Вокзальная”. Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что ПриватБанк запустил банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций метро. Согласно проведенному открытого конкурса и подписанным соглашением "ПриватБанк" планирует установить 52 банкоматы и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.