Понад 700 ув'язнених у ОРДЛО очікують повернення в Україну, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що 707 українських громадян, які залишились у тюрмах на тимчасово окупованих територіях Донбасу, очікують повернення в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денисової.

За її словами, 386 ув'язнених були передані українській стороні з початку бойових дій на Донбасі для подальшого відбування покарання. Зараз 122 з них вже звільнені, оскільки термін покарання закінчився. Водночас, на підконтрольних територіях ще 707 громадян хочуть бути передані українській стороні.

"На сьогодні отримано 569 заяв громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області. Висловила надію на подальшу допомогу ОБСЄ у цьому процесі, адже це сприятиме відновленню порушених прав українських громадян", - заявила вона.

Вона також зазначила, що деякі ув'язнені все ще знаходяться у в'язниці, попри те, що термін їх покарання вже минув.

Також РБК-Україна писало, що Денисова просить взяти участь у моніторингових візитах ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донбасу. Денисова не має доступу до окупованих українських територій, хоча має такі повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОРДЛО сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".