До 700 "Шахедов" в сутки: в ВСУ предупредили о новой волне атак РФ с сентября

"Сейчас стало больше у них "Шахедов". Мы понимаем, что враг маневрирует своими средствами БПЛА таким образом, чтобы обходить наши системы противовоздушной обороны, наши системы РЛС. Их разведка радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть "Шахеды", которые летят на высоте, условно, 200 метров, а можем видеть "Шахеды", которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все в дальнейшем будет только модернизироваться", - рассказал Ярославский.

Он отметил, что по данным нашей разведки, где-то в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки.

"То есть, с высотой, которую я вам отметил, с мощностями по производству, мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города 300-400 шахедов. С учетом всех обстоятельств большинство из них будет попадать в цели", - подчеркнул он.

Россия модернизирует "Шахеды"

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия продолжает модернизацию своих дронов-камикадзе "Шахед".

Как рассказали в ГУР, с начала 2025 года в строении "Шахедов" зафиксирован ряд изменений: