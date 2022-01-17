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Більше 70% українських підприємств планують підняти зарплату в 2022 році

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 16:46
Більше 70% українських підприємств планують підняти зарплату в 2022 році Фото: зарплати в Україні зростатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість керівників українських підприємств (70,3%) очікують зростання витрат на одного працівника в наступні 12 місяців. Ще 28,1% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні, і тільки 1,6% планують знизити зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2021 року.

Очікування зростають другий квартал поспіль. Баланс відповідей становить 68,6% (у ІІІ кварталі 2021 року - 61,4%).

Більше 70% українських підприємств планують підняти зарплату в 2022 році

Другий квартал поспіль респонденти прогнозують збільшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 2,9% (у ІІІ кварталі 2021 року - 2,2%).

Більше 70% українських підприємств планують підняти зарплату в 2022 році

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше порівняно з жовтнем (14 045 гривень).

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