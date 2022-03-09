Понад 7 тисяч російських туристів застрягли в Таїланді через блокування платіжних карт

Президент туристичної асоціації Пхукета Бхуммікітті Руктаенгама заявив, що зараз докладаються всі зусилля для того, щоб за допомогою близькосхідних авіаліній перевезти росіян до Москви.

Також розглядається пропозиція дозволити використання криптовалют для розрахунків в готелях, на авіарейсах та інших підприємствах на Пхукеті.

Деякі росіяни після блокування карт користувалися картами китайської платіжної системи UnionPay.

У туристичній асоціації Пхукета також заявили, що місцеві готелі попросили знизити ціни і продовжити перебування російських туристів.