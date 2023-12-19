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До +7, на севере дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Украина, Вторник 19 декабря 2023 15:43
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До +7, на севере дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 20 декабря, сохранится теплая, как для зимы, погода. На севере местами ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине облачно с прояснениями.

В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +4 до -1 мороза, днем +2+7° тепла, в Карпатах в течение суток около 0.

До +7, на севере дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве и области

В столице завтра облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от +4 тепла до -1 мороза, днем +2+7 тепла. В Киеве ночью +2+4 тепла, днем +5+7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.

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