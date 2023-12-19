До +7, на півночі дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

В Україні завтра, 20 грудня, збережеться тепла, як для зими, погода. На півночі місцями прогнозується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів.

На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +4 до -1 морозу, вдень +2+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0.

Погода у Києві та області

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від +4 тепла до -1 морозу, вдень +2+7 тепла. У Києві вночі +2+4 тепла, вдень +5+7° градусів.