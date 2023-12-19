До +7, на півночі дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
В Україні завтра, 20 грудня, збережеться тепла, як для зими, погода. На півночі місцями прогнозується невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів.
На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від +4 до -1 морозу, вдень +2+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0.
Погода у Києві та області
У столиці завтра буде хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від +4 тепла до -1 морозу, вдень +2+7 тепла. У Києві вночі +2+4 тепла, вдень +5+7° градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.
Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.
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