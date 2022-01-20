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Вже 7. "Помаранчева" зона карантину стрімко розширюється: список областей

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Київ, Четвер 20 січня 2022 08:57
Вже 7. "Помаранчева" зона карантину стрімко розширюється: список областей Фото: в Україні збільшилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Помаранчева" зона карантину в Україні, станом на 20 січня, складає 7 областей. За добу додались ще два регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
  • Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб.

Вже 7. &quot;Помаранчева&quot; зона карантину стрімко розширюється: список областей

Нагадаємо, в Україні більше 18 тисяч нових випадків COVID за минулу добу.

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