Вже 7. "Помаранчева" зона карантину стрімко розширюється: список областей
Фото: в Україні збільшилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Помаранчева" зона карантину в Україні, станом на 20 січня, складає 7 областей. За добу додались ще два регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.
Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб.