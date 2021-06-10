До 7 років в'язниці за знищення зелених насаджень: Раді рекомендують ухвалити закон

Верховній раді рекомендують значно посилити покарання за знищення зелених насаджень. Це передбачає відповідний законопроект №3805.
Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.
"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень" (реєстр. №3805)", - сказано у повідомленні.
Порушенням буде вважатися лише пошкодження чи знищення дерев і чагарників на об’єктах благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів.
І для громадян, і для посадовців штрафи пропонують підвищити у десятки разів:
Документ вносить нову статтю до Кримінального кодексу - 246-1 "Знищення або пошкодження зелених насаджень у межах населених пунктів".
Згідно з нею, умисне та/або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що належать до зелених насаджень у населених пунктах, яке заподіяло істотну шкоду, хочуть штрафувати на суму від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
За те ж порушення, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Якщо пошкодження зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
При цьому істотною шкодою вважається така, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А тяжкими наслідками вважаються такі, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Нагадаємо, Рада ухвалила відповідний закон наприкінці січня.
Як писало РБК-Україна, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.
Крім того, президент запропонував учасникам Конгресу місцевих і регіональних влад розбити в кожній громаді новий парк.