До 7 років в'язниці за знищення зелених насаджень: Раді рекомендують ухвалити закон

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень" (реєстр. №3805)", - сказано у повідомленні.

Порушенням буде вважатися лише пошкодження чи знищення дерев і чагарників на об’єктах благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів.

І для громадян, і для посадовців штрафи пропонують підвищити у десятки разів:

для громадян зі 10-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 100-200 таких мінімумів (1700-3400 гривень),

для посадових осіб та ФОПів - з 30-50 неоподаткованих мінімумів до 300-500 (5100-8500 гривень).

Документ вносить нову статтю до Кримінального кодексу - 246-1 "Знищення або пошкодження зелених насаджень у межах населених пунктів".

Згідно з нею, умисне та/або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що належать до зелених насаджень у населених пунктах, яке заподіяло істотну шкоду, хочуть штрафувати на суму від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За те ж порушення, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо пошкодження зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

При цьому істотною шкодою вважається така, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А тяжкими наслідками вважаються такі, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.