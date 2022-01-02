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До 60 гривень за кубометр. Січневі ціни на газ зросли

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Україна, Неділя 02 січня 2022 06:30
До 60 гривень за кубометр. Січневі ціни на газ зросли Фото: ціни на газ у січні 2022 зросли до 60 гривень за кубометр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників, як і раніше, відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у грудні та листопаді 2021 року - 38,35 гривень, у жовтні - 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Однак на ринку є більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на січень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 11,99 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Державна компанія НАК "Нафтогаз України" створила балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ за 7,42 гривень/кубометр. Така ціна була сформована ще навесні 2021 року.

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