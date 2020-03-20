З Хорватії повернули 64 українців, - посол

Через коронавірус у світі 64 українських громадян повернули в Україну з Хорватії, але там залишаються ще понад 55 осіб. Про це повідомляє посол України у Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

Як повідомляється, станом на 20 березня з Хорватії вивезено 64-х українців та завершується підготовка вивезення ще 55-ти громадян України.

"Ми працюємо цілодобово, щоб допомогти вам повернутися щонайскоріше додому",- написав посол.

Як раніше зазначалось у Міністерства закордонних справ України, станом на 18 березня кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складала близько 38 тисяч, це українці й ті що офіційно не звернулись до міністерства.

Нагадаємо, з початку карантину в Україні через пандемію коронавірусу до країни були евакуйовані понад 50 тис. громадян. Також на сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців.

Також сьогодні в Україну двома евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 громадян. Евакуйовані проходять опитування і температурний скринінг.