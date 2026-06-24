600 000 FPV в месяц: США воспроизведут украинское поле боя из-за масштабов производства РФ

Армия США планирует в ближайшие четыре-шесть недель развернуть по меньшей мере два внутренних полигона, которые будут воспроизводить реальные условия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра армии США Дэна Дрисколла во время отраслевого дня, посвященного наращиванию систем перехвата беспилотников и ракет, передает CBSNews.
Интеграция разработчиков и военных
Главная цель создания новых площадок - объединить усилия производителей беспилотников, разработчиков средств противодействия дронам (C-UAS) и военнослужащих.
"Вы можете воспроизвести специфическую среду радиоэлектронной борьбы и все условия сложного противостояния, где производители БПЛА и разработчики средств борьбы с ними будут взаимодействовать вместе. Кроме того, мы хотим, чтобы туда отправлялись солдаты для совершенствования своих навыков и непосредственной работы бок о бок с разработчиками", - отметил Дрисколл.
В настоящее время тренировки американских военных противодействия дронам часто проходят без применения средств активного глушения, поскольку в США действуют строгие внутренние ограничения на использование РЭБ.
Помимо внутренних площадок, Пентагон рассматривает возможность создания глобального полигона за пределами Штатов для проведения "куда более агрессивных испытаний", в частности гиперзвукового оружия. Локацию будущих объектов министр назвать отказался до завершения этапа планирования.
Представитель Офиса стратегических угроз армии США Дуэйн Хейз озвучил текущие масштабы использования беспилотников в войне:
Россия производит: от 3 000 до 5 000 ударных дронов в одну сторону (типа "Шахед") в месяц, а также около 600 000 единиц меньших FPV-дронов ежемесячно.
Украина производит: около 30 000 дронов-перехватчиков в месяц для противодействия этой угрозе.
Хейз подчеркнул, что у США есть прекрасные возможности для создания высокотехнологичных и дорогих "изысканных" боеприпасов (таких как ракеты-перехватчики для систем Patriot или THAAD).
Однако в условиях жестокой войны на истощение американской армии критически необходимы более дешевые средства перехвата, которые можно массово тратить.
Ранее президент США заявил, что украинские военные "хорошо справляются" на фронте, несмотря на значительное преимущество России в численности армии и ресурсах.