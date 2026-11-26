Какие суммы грантов предусмотрели

Грант покрывает полностью или частично стоимость контрактного обучения. Вырученные средства не нужно возвращать государству или отрабатывать после завершения обучения.

Для студентов бакалавриата базовые суммы грантов составляют 18 500 или 27 тысяч гривен в год. В магистратуре после бакалавриата можно получить 27 или 40 тысяч гривен.

Право на поддержку и ее размер зависит от результатов вступительных экзаменов. Также действуют требования к образовательной программе и форме обучения и ограничения для отдельных специальностей.

Для некоторых направлений, которые государство считает приоритетными, увеличиваются суммы. Например, магистранты, обучающиеся по строительным или энергетическим специальностям, по условиям программы могут получить 40 500 или 60 тысяч гривен в год.

Читайте также: В Украине упростили правила поступления в военные вузы

Как подтвердить грант в "Дія"

Отдельно подавать заявление на получение гранта не нужно. Университет вносит необходимые данные в образовательную базу, после проверки студент получает сертификат в приложении "Дія".

Чтобы воспользоваться поддержкой, нужно подтвердить сертификат с помощью "Дія. Підпис". После этого средства перечисляют непосредственно учебному заведению.

Для поступающих в 2026 году подтвердить грант нужно до 29 ноября. Студенты, получившие гранты в 2024 и 2025 годах и желающие продолжить их действие, должны сделать это до 3 декабря 2026 года.

Если сертификат не появился в приложении или в нем есть ошибка, следует обратиться в свой университет.