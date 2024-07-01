60% хотят сменить профессию. Как ветераны ищут работу и какие сферы выбирают

Трудоустройство ветеранов

"Сегодня перед ветеранами, которые возвращаются с войны в гражданскую жизнь, стоит много проблем. Это вопросы со здоровьем, психологические проблемы, юридические, проблемы с жильем. Как следствие, возникают вопросы - куда же двигаться, какую профессию выбрать, где получить соответствующие знания и где искать работу?" - говорит эксперт.

По его словам, 60% ветеранов хотят сменить профессию, которую имели до войны. Кто-то из-за подорванного здоровья на войне, кто-то в силу психологического состояния.

"Также большинство из них нуждаются именно в краткосрочном обучении (программа максимум за минимальное количество времени). То есть, во многих случаях ветераны закрывают спрос за счет коротких учебных программ, а не университетов, хотя туда также идут", - говорит Вицан.

Каждый десятый ветеран открывает свое дело

Эксперт отмечает, что около 10-14% ветеранов планируют открывать собственное дело. Сейчас для них есть возможность использовать многие государственные программы.

"Например, в Центрах занятости есть большой перечень предоставляемых ими услуг. Для тех, кто становится на биржу труда есть возможность получить сертификаты на более чем 140 новых специальностей в различных учебных заведениях Украины. Для тех, кто не стоит на бирже труда есть возможность подать на ваучер, максимальная сумма 30 200 грн", - говорит эксперт.

Также через биржу можно получить гранты или консультацию по ним.

Какие направления самые популярные

"Наш фонд подходит к ветеранам и действующим военным в этом вопросе по двум направлениям. Проводим обучение группами под определенную профессию и через проплаты обучения под индивидуальный запрос ветеранов. Тем, кто не может определиться с профессией, направляем к HR-специалистам для помощи в выборе профессии", - отмечает Вицан.

Чаще всего ветераны выбирают IT, изучение английского языка, получение образования психолога, получение рабочих специальностей и т. д.

"Сейчас есть много возможностей для ветеранов, чтобы получить новую специальность, главное искать и пользоваться ими. Экономике тотально не хватает рабочих рук", - говорит эксперт.