Більше 60 людей зникли безвісти через вибух у Бейруті

В результаті вибуху в ліванській столиці Бейруті зниклими безвісти вважаються понад 60 осіб. Зараз офіційно повідомляється про 154 загиблих в результаті вибуху.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, поранення отримали більше 6 тисяч осіб. При цьому очікується зростання числа постраждалих.

"Число загиблих досягло 154, включаючи 25 осіб, чиї особистості ще не встановлені. Крім того, більше 60 людей як і раніше числяться зниклими без вести", - повідомили в місцевому МОЗ.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Як повідомили правоохоронці Лівану, в порту стався вибух селітри, яка зберігалася в одному з портів. Вона була конфіскована з корабля, який належав громадянину Росії і був заарештований в порту Лівану ще в 2013 році.

Як писало РБК-Україна, в результаті інциденту були затримані 16 співробітників порту Бейрута.

Як повідомив президент Лівану Мішель Аун, уряд розглядає кілька версій причин вибуху в порту Бейрута, однією з яких є зовнішнє втручання.