6 января в США усилят меры безопасности, чтобы предотвратить повторение штурма Капитолия

Федеральное правительство резко усилит защиту на совместном заседании Конгресса, где законодатели подсчитывают голоса избирателей штатов. Заседание состоится 6 января 2025 г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Таким образом, обычному послевыборному собранию будет предоставлена национальная особая мера безопасности – тот же уровень безопасности, который предоставляется во время инаугурации президента и политических съездов. Ресурсы правоохранительных органов из всего федерального правительства будут задействованы для защиты членов Конгресса, пока они будут свидетельствовать о результатах выборов. Но Конгресс, находящийся в разгаре ожесточенной борьбы за государственное финансирование, должен действовать, чтобы обеспечить Секретной службе достаточно денег для обеспечения национальных специальных мер безопасности, говорится в запросе Управления и бюджета Белого дома, отправленном законодателям в последние недели.