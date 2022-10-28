До 6 часов без света и "неприкосновенные" дома: для Киева готовят новые графики

"Я думаю, что через день-два мы сможем показать графики, они не будут приятными. Количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено", - сказал он.

Так, по словам Сахарука, количество часов без света может превышать четыре часа и достигать пяти или даже шести часов.

При этом ДТЭК будет пытаться делать так, чтобы чаще происходила ротация.

"То есть возможно чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности - в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа", - сказал он.

Так, Сахарук отметил, что далеко не все дома выключаются из пункта управления - многие дома нужно выключать из-за физического присутствия комбригады. Поэтому возникают сложности, чтобы это делать часто и в соответствии с графиком.

"Есть дома, которые нельзя выключать из-за того, что у них есть объекты критической инфраструктуры, они встроены прямо в дом. Например, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры – водоснабжение, теплоснабжение", - добавил гендиректор ДТЭК.

В связи с этим все дома в Киеве выключить невозможно из-за того, поскольку не все объекты критической инфраструктуры имеют отдельные здания.

"Поэтому все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество остающихся неприкосновенными домов мы пытаемся", - отметил Сахарук.