На 6 годин довше. УЗ повідомила про нові зміни в розкладі потягів через Полтави

Маршрути руху трьох потягів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. "Укрзалізниця" організувала підвезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Так, пасажирів підвозять електричками та автобусами зі ст. Миргород та Полтава-Київська, а також організували оперативні пересадки на потяг №150 до Полтави та потяг №22 до Харкова зі ст. Ромодан.
"Пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної", - йдеться в повідомленні.
Зміни також торкнуться деяких зворотних рейсів:
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг "Київ - Шостка". Він розпочне курсувати щодня вже з 24 червня.
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