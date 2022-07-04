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На 6 годин довше. УЗ повідомила про нові зміни в розкладі потягів через Полтави

Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Маршрути руху трьох потягів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. "Укрзалізниця" організувала підвезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.

Так, пасажирів підвозять електричками та автобусами зі ст. Миргород та Полтава-Київська, а також організували оперативні пересадки на потяг №150 до Полтави та потяг №22 до Харкова зі ст. Ромодан.

"Пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної", - йдеться в повідомленні.

Зміни також торкнуться деяких зворотних рейсів:

  • Потяг №723 Харків-Київ відправиться з Харкова орієнтовно о 18:00 - більш точний час буде повідомлено безпосередньо на вокзалі.
  • Рейс №45/46 Харків-Ужгород та двогрупний поїзд №130/150 до Львова проведуть у дорозі орієнтовно на 6 годин довше через об'їзний маршрут.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг "Київ - Шостка". Він розпочне курсувати щодня вже з 24 червня.

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Укрзалізниця