На 6 годин довше. УЗ повідомила про нові зміни в розкладі потягів через Полтави

Так, пасажирів підвозять електричками та автобусами зі ст. Миргород та Полтава-Київська, а також організували оперативні пересадки на потяг №150 до Полтави та потяг №22 до Харкова зі ст. Ромодан.

"Пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної", - йдеться в повідомленні.

Зміни також торкнуться деяких зворотних рейсів: