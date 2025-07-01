6 анализов, которые должна сдавать каждая женщина: это помогает сохранить жизнь

В современном мире забота о здоровье - это не роскошь, а необходимость. Женщины, независимо от возраста, должны внимательно относиться к сигналам своего тела и регулярно проходить обследования
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам медика, стоит следить, чтобы давление было в норме 120/80 мм рт. ст. Хронически повышенное давление повреждает сосуды, сердце, мозг и почки.
Даже "немножко выше нормы" - это уже не вариант нормы. Измеряйте в состоянии покоя, с правильным положением руки.
Гипертония часто протекает без симптомов, но значительно повышает риск инсульта, инфаркта, сердечной и почечной недостаточности.
Женщины старше 55 лет чаще имеют повышенное давление, чем мужчины того же возраста. После менопаузы сосуды становятся менее эластичными, что способствует гипертонии.
У женщин симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут быть атипичными (тошнота, усталость, одышка), и контроль давления помогает вовремя выявить проблему.
Проверка липидограммы (анализа крови на уровень липидов, включая холестерин и триглицериды) является важной для женщин по нескольким причинам, связанным со здоровьем сердца, гормональными изменениями и профилактикой хронических болезней.
Женщины после 45 лет (особенно после менопаузы) имеют растущий риск инфаркта и инсульта из-за снижения уровня эстрогенов, которые ранее оказывали защитное действие на сосуды.
Нарушение липидного профиля - один из главных факторов риска атеросклероза (закупорки сосудов).
Стоит следить, чтобы показатели были такими:
Избыток "плохого" холестерина откладывается в стенках сосудов и вызывает атеросклероз.
Необходимо сдать следующие анализы:
При показателях 5,7-6,4% уже возникает риск передиабета.
HbAlc показывает средний уровень глюкозы за последние 3 месяца - это более информативно, чем разовый анализ. Сахарный диабет 2 типа часто начинается "тихо" - и первые годы проходит без симптомов.
Окружность талии должна быть до 80 см, если показатели выше - уже есть риск метаболического синдрома.
Норма индекса массы тела: 18,5 - 24,9.
Стоит знать, что жир вокруг талии (висцеральный) - самый опасный. Именно он запускает хроническое воспаление, инсулинорезистентность и болезни сердца.
Чтобы проверить состояние почек, стоит сдать:
АКС помогает обнаружить даже минимальные повреждения почек, которые еще не видны в анализах крови. Даже незначительное повышение альбумина в моче сигнал о риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабетической нефропатии.
Кардиолог рассказала, что он оценивается по шкале GAD-7 и PHQ-9. Хронический стресс, тревожные расстройства и депрессия - весомые факторы риска сердечных болезней.
Хроническая тревога и депрессия могут вызвать:
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