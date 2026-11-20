Всего за январь-сентябрь 2026 года украинцы сделали 76,5 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью.

Где больше вырос спрос на аренду квартир

Заметнее всего конкуренция среди желающих арендовать однокомнатные квартиры возросла в западных и центральных областях.

В частности, в Винницкой области количество отзывов на одно объявление за год увеличилось с 3,7 до 24,8. В Тернопольской области показатель вырос с 13,4 до 36,7, во Львовской - с 16,1 до 42, а в Ровенской - с 12,1 до 31.

Одним из лидеров по количеству отзывов стала Черновицкая область. Там показатель вырос с 26,5 в октябре 2025 года до 57,3 в октябре 2026 года. В Ивано-Франковской области он увеличился с 16,8 до 38,7, в Волынской - с 23,5 до 39,9.

Спрос на долгосрочную аренду домов тоже вырос, хотя изменения были менее выраженными. Например, в Черновицкой области количество отзывов на одно объявление увеличилось с 12,7 до 27, в Тернопольской - с 10,4 до 22,1, в Винницкой - с 12,5 до 24,7.

В то же время по абсолютному количеству отзывов на аренду домов в октябре 2026 года лидировали Харьковская область с показателем 37,4, Кировоградская - 36,7, Черкасская - 33,6 и Полтавская - 32 отзыва на объявление.

Где выросла конкуренция за покупку квартир и домов

В отличие от аренды, в сегменте покупки однокомнатных квартир изменения были менее масштабными.

Больше всего отзывов на одно объявление в октябре 2026 года зафиксировали в Черкасской области - 10,2 по сравнению с 8,9 годом ранее. В Кировоградской области показатель составил 9,7, в Черновицкой - 9,1.

Заметный рост произошел также в Хмельницкой области - с 1,7 до 2,4 отзыва на объявление, Закарпатской - с 3,6 до 4,4, Львовской - с 4,6 до 5,5 и Днепропетровской - с 3,5 до 4,1.

Среди домов наибольшее количество отзывов в октябре 2026 года зафиксировали в Черкасской области - 9,5 на одно объявление. В Полтавской и Черновицкой областях было по 7,6 отзыва, в Кировоградской - 7.

Наиболее заметный рост конкуренции за покупку домов произошел в нескольких западных областях. В Черновицкой области количество отзывов увеличилось с 5,5 до 7,6, в Закарпатской - с 3,9 до 5,2, во Львовской - с 3,6 до 4,5, в Тернопольской - с 4,7 до 5,8.

Кто ищет жилье в Украине

По данным исследования Factum Group за сентябрь 2026 года, среди потенциальных покупателей недвижимости 60% составляют мужчины и 40% - женщины. Больше среди них людей в возрасте 36-45 лет (34%) и 26-35 лет (31%).

Среди тех, кто ищет жилье для аренды, мужчин 56%, женщин - 44%. Самые активные возрастные группы - 26-35 и 36-45 лет, на каждую из которых приходится по 31%.

Различаются также финансовые возможности этих двух категорий. Среди потенциальных покупателей 51% могут позволить себе товары длительного использования, но большие покупки для них остаются сложными. Еще 41% хватает средств на еду и одежду, однако приобретение более дорогих товаров требует значительных усилий.

Среди арендаторов 48% могут позволить себе еду и одежду, но испытывают трудности с покупкой товаров длительного пользования. В то же время, 41% могут покупать такие товары, однако большие покупки для них остаются сложными.

В OLX Недвижимость отмечают, что рост интереса к однокомнатным квартирам может свидетельствовать о выборе более гибкого варианта проживания. А повышение спроса на дома в отдельных регионах может быть связано с желанием иметь автономное жилье, в частности, самостоятельно контролировать отопление и резервное электропитание.