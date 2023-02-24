500 саперов из разных стран едут разминировать Херсонскую область

Полтысячи взрывотехников из частных фирм международных партнеров в скором времени прибудут в Херсон для проведения гуманитарного разминирования.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По словам Прокудина, в связи с приближением начала посевной кампании в Херсонской области гуманитарное разминирование имеет большое значение, чтобы обеспечить безопасность фермеров во время выполнения их работы. С этой целью со следующей недели в Херсонскую область ожидается прибытие 500 взрывотехников из частных фирм международных партнеров.

В Херсонской области действует 43 расчета подразделений Вооруженных сил Украины и МВД, которые занимаются оперативным разминированием дорог, объектов электро- и газоснабжения.