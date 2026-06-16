500 литров крови для спасения жизни: как сотрудники Эпицентра помогают спасать украинцев

"Единственный шанс спасти жизнь": почему донорство стало для нас обязательством

– Олег, Эпицентр уже неоднократно проводил дни донора, в ходе которых сотрудники сдали сотни литров крови. Как возникла идея превратить донорство из разовой акции в системный корпоративный проект и каких результатов удалось достичь за это время?

– Мы обратили внимание на тему донорства около двух лет назад. Наша компания большая – у нас работает около 40 тысяч человек. Эпицентр – это не только торговые центры во всех областях Украины. У нас есть производство, мощный агрохолдинг, собственная логистика и многое другое. С такими масштабами и количеством сотрудников мы просто не могли оставаться в стороне.

Наших сотрудников также призывают в Вооруженные силы. Они воюют, получают ранения, и мы видим, с какими медико-социальными и психологическими проблемами им приходится сталкиваться после этого. Тогда я обратил внимание на то, что у нас в стране есть большие проблемы с кровью.

Общаясь с коллегами-медиками, в частности с генеральным директором Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергеем Рыженко, мы четко осознавали масштабы таких потребностей.

Безусловно, кровь сегодня – это такой же критически необходимый ресурс для Вооруженных сил, как боеприпасы или военная техника. Потребность в ней постоянна.

Сегодня донорство распространено и на фронте, даже на передовой. Иногда кровь и инструменты доставляют бойцам с помощью дронов. В тех полевых условиях соблюдать правила асептики и антисептики чрезвычайно сложно. Но когда стоит выбор – спасти жизнь раненого воина или потерять его, медики делают все возможное.

Кровь на фронте нужна постоянно. У каждого бойца есть турникет, но его можно держать не более полутора часов, ведь дальше начинается некроз тканей. Поэтому своевременное переливание крови – единственный шанс вытащить человека с того света.

Бывали даже такие случаи, когда под турникет случайно попала гривневая монета. Из-за перекоса этой монеты сосуд не пережимался полностью, человек терял огромное количество крови и погибал. В полевых условиях случается всякое, там чрезвычайно сложно. Здесь нужно отдать должное военным медикам, которые вынуждены работать в таких экстремальных и боевых условиях.

Сотрудники Эпицентра регулярно сдают кровь для спасения украинских воинов (фото: Эпицентр)

"Невероятное количество желающих": о Днях донора в Эпицентре

– Как ваши сотрудники отреагировали на возможность сдавать кровь непосредственно на рабочем месте?

– Наш первый День донора мы провели около двух лет назад в центральном офисе компании. Тогда количество желающих сдать кровь даже превысило технические возможности медиков, которые способны принять до 120 человек в день, а их графики выездов расписаны на месяцы вперед.

Мы по собственной инициативе обратились в Центр крови, они нас безусловно поддержали, ведь увидели в компании "Эпицентр" надежного партнера с огромным потенциалом и желанием помогать медикам спасать человеческие жизни.

После первого Дня донора коллеги стали спрашивать, сможем ли мы повторить такое мероприятие через месяц-два. Всего мы провели уже около семи таких акций. За этот период мы собрали почти 500 литров крови, а число желающих превысило тысячу человек. В первые дни лимит медиков в 120 пациентов в день был настолько превышен, что некоторые сотрудники были расстроены, когда не успевали пройти донацию.

Конечно, это не значит, что до этого у нас не было доноров. Многие ездили в центры крови на Сырецкой или в Охматдет в частном порядке – индивидуально или семейными парами. Я хорошо знаю эти учреждения, ведь раньше сотрудничал с ними. Но когда мы организовали выездные донации непосредственно в компании, это избавило людей от необходимости куда-то ехать.

Бывали случаи, когда медики отказывали сотрудникам из-за временных противопоказаний – например, простуды, недавнего курса лечения или других физиологических причин. Люди из-за этого очень расстраивались, потому что искренне хотели помочь. Видя такую реакцию, мы решили расширить эту инициативу и перенесли ее из центрального офиса в другие наши торговые центры.

Например, мы проводили День донора в столичном Эпицентре на улице Степана Бандеры, куда съехались сотрудники из нескольких ближайших торговых центров.

Также успешно работаем с благотворительным фондом "Коло", Центром крови ВСУ, другими центрами крови и планируем работать так же эффективно и продуктивно и дальше.

Особое внимание мы уделяем профессиональным и комфортным условиям не только для доноров, но и для самих медицинских бригад.

Несколько недель назад мы провели очередную донацию на Полярной, 20. Медики приехали на специальном мобильном треке, полностью оборудованном для забора крови в полевых условиях. Им очень понравился опыт сотрудничества с компанией "Эпицентр", и сейчас мы совместно планируем расширить акцию на другие торговые центры Киева.

Более того, к нам уже обращаются центры сбора крови из других регионов с просьбой проводить Дни донора в областных центрах, где есть наши крупные торговые центры. Мы безусловно поддерживаем эту идею.

Награды, подтверждающие силу корпоративного донорства Эпицентра (фото: Эпицентр)

– Как сейчас сотрудники компании в целом воспринимают этот проект? Что, по вашему мнению, ими движет?

– Воспринимают чрезвычайно позитивно и сами искренне стремятся прийти и сдать кровь. Люди ежедневно видят в средствах массовой информации, сколько у нас раненых, как тяжело их спасают и сколько, к сожалению, гибнет именно от потери крови. Это главная мотивация – никто не может оставаться равнодушным.

У нас есть молодые люди в возрасте до 30 лет, которые уже по 7, 8 или даже 10 раз сдавали кровь. Есть замечательные супружеские пары – мужья и жены, которые вместе работают в Эпицентре. Они были донорами еще до того, как мы два года назад начали проводить эти корпоративные мероприятия, и продолжают помогать по сей день.

Что ими движет? Прежде всего – глубокое чувство патриотизма, личной ответственности и здоровый элемент корпоративной солидарности. Когда человек видит, что коллега рядом идет и сдает кровь для фронта, он просто не может и не хочет оставаться в стороне.

– Благодаря чему, на Ваш взгляд, удается масштабировать такие важные мероприятия и распространить их на еще больше магазинов сети?

– Безусловно, благодаря огромной поддержке наших учредителей, генерального директора и всех людей, которые идут сдавать кровь. У нас нет никаких возражений – только максимальное содействие. Наша задача как организаторов – подготовить людей, провести предварительный отбор и создать надлежащие условия для проведения донации.

Что это означает на практике? В первую очередь – технические условия. Нужно обеспечить бесперебойную подачу воды, хорошую вентиляцию и соответствующий температурный режим в помещении, чтобы людям не было холодно зимой. Также чрезвычайно важным для медицинских работников является качественное освещение.

Рядом с донором всегда мы, готовые поддержать добрым словом. Бывают случаи, когда человек просто боится: зашел, увидел белый халат – и уже стало плохо. Но она настолько сильно хочет сдать кровь, что на предложение прийти в другой раз отвечает: "Нет, я посижу". Человек сидит, пьет чай, успокаивается, а потом снова ложится на кушетку и сдает кровь.

Важно понимать, что донорство – это исключительно добровольное дело, сюда никого силой не затащишь и не заставишь. Самое главное – рассказать людям, для чего все это делается. Иногда возникают вопросы о факторах риска, существуют определенные мифы, из-за которых люди боятся. Я стараюсь их развеять.

"Движущая сила – милосердие": как донорство меняет корпоративную культуру Эпицентра

– Среди доноров есть сотрудники, которые сдают кровь регулярно на протяжении нескольких лет. Есть ли истории, которые особенно запомнились вам и стали примером для коллег?

– Люди действительно понимают, что в стране беда, война, и думают: "Я тоже должен быть в этом задействован, я должен как-то помочь". Именно это стремление больше всего и движет нашими сотрудниками.

Если говорить о конкретных историях, то вспоминается случай во время акции в ТЦ на Полярной, 20. Там очень хороший, уважаемый директор, которого сильно любит коллектив, Николай Васильевич Куницкий. Когда мы организовывали мероприятие и возникла необходимость привлечь больше людей, он мне сразу сказал: "Я не могу давить на людей, потому что меня неправильно поймут". И это абсолютно правильный подход! Вы же никого не можете силой заставить стать донором – человек должен прийти исключительно добровольно.

Мы объединили несколько торговых центров, расположенных ближе всего друг к другу, чтобы людям было удобно доехать. На улице стояла такая жара, что дышать было просто невозможно. Сначала людей не хватало, а кровь нельзя долго держать на месте – ее нужно оперативно собрать в холодильник и отвезти в госпиталь на Печерск для наших раненых. Однако наши люди невероятные. Как только мы сделали объявление, информация мгновенно разлетелась – и коллеги один за другим начали массово и абсолютно добровольно идти на донацию, несмотря на сильную жару.

– Насколько подобные инициативы влияют на корпоративную культуру компании и чувство единства команды во время войны?

– Безусловно, такие инициативы оказывают огромное влияние на корпоративную культуру. За эти годы мы уже приучили людей к мысли, что Эпицентр превратился в своего рода центр или банк крови, и мы просто не можем оставаться в стороне. Это наше патриотическое, человеческое и сугубо моральное стремление.

Но если бы меня спросили, что здесь самое главное, я бы ответил – милосердие. На мой взгляд, именно милосердие является той движущей силой, которая заставляет людей без колебаний прийти, сесть на кушетку и стать донором. Ведь ты четко знаешь, куда пойдет эта кровь, ради чего, кому она поможет и насколько остра потребность в ней именно сегодня. И самое главное – приходит осознание: если не ты, то кто? Ты единственный, кто может это сделать здесь и сейчас.

Именно благодаря такой мотивации мы преобразуем внутреннюю политику компании. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы распространить этот опыт на другие регионы Украины. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники в регионах присоединились к этому процессу, и я уверен, что это послужит добрым делом для наших Вооруженных сил и защитников.

Дни донора в Украине: Эпицентр расширяет масштабы корпоративного движения спасения (фото: Эпицентр)

"Бонусы" донорства крови. Чем донорство полезно для здоровья и дают ли выходной

– Что бы вы посоветовали или какие слова сказали бы тем украинцам, которые прочитают эту публикацию и, возможно, впервые задумаются о том, чтобы стать донором?

– Прежде всего – не бояться. Сдача крови – это не только благородное, но и очень полезное для здоровья дело. Когда я сам был студентом медицинского института, мы активно сдавали кровь. Тогда за донацию студент получал два дня выходных. Ими можно было закрыть какие-то пропуски в деканате или просто отдохнуть. Я лично добавлял эти дни к своим каникулам. Поскольку я учился далеко от дома, каникулы всегда казались слишком короткими, и эти два дополнительных дня пригодились, чтобы дольше побыть с родными и просто чтобы добраться на поезде домой.

Кстати, у сотрудников Эпицентра, которые участвуют в донорстве, сейчас тоже есть выходной. Поэтому призываю каждого: не сомневайтесь, приходите и делитесь частичкой своего тепла, ведь ваша кровь – это чья-то спасенная жизнь на фронте или в тылу.

Во-первых, это очень полезно для здоровья. После сдачи крови в организме человека происходит активное восстановление эритроцитов и тромбоцитов. Полное обновление длится около 8 недель (примерно два месяца), именно поэтому повторную донацию рекомендуют делать не раньше, чем по истечении этого срока. У нас есть постоянные доноры, которые сдают кровь раз в три месяца.

Процесс донорства стимулирует работу костного мозга и селезенки – главных генераторов кроветворения. Обновление крови улучшает общее состояние организма и уменьшает хронические воспалительные процессы. Перечень преимуществ для здоровья чрезвычайно велик. К тому же, это абсолютно безболезненная процедура, которая проходит под строгим контролем врачей. Даже если человек при виде иглы или врача почувствует слабость, ему мгновенно окажут квалифицированную помощь – без внимания медиков никто не остается.

Во-вторых, ваша кровь ежедневно нужна людям, ведь потери на фронте огромны. Отдельно хочу обратить внимание на то, что существует постоянная потребность в редких группах крови. У нас был случай, когда сотрудники обратились за помощью: пациенту в больнице срочно понадобилась четвертая отрицательная группа (IV/Rh-), которой вообще не было в банке этого учреждения. Мы начали искать по всему Киеву, обратились в центральный банк Киевского городского центра крови на Берлинского (на Сырце) и их филиал при 3-й больнице на Петра Запорожца. Нам удалось найти всего 4 флакона, а нужно было около 10.

В таких случаях Центр крови предлагает другой путь: просит родственников и близких пациента прийти и сдать любую кровь в обмен на нужную. Редкие группы крови всегда имеют особую ценность, поскольку их трудно найти в экстренный момент. С распространенными группами проще. Например, у меня первая положительная группа (O(I)Rh+). Это универсальный донор: я могу отдать свою кровь почти каждому, а вот мне самому подойдет только первая.

Самое главное, что должен помнить каждый: ваша кровь – это реальный шанс спасти чью-то жизнь, которая висит на волоске. Не медлите и становитесь донорами.

Кому нельзя становиться донором: временные и постоянные противопоказания

– Давайте кратко перечислим противопоказания, при которых нельзя быть донором крови.

– Донором может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет. После 60 лет донорство уже не рекомендуется, поскольку появляется много хронических заболеваний. Еще один важный критерий – вес тела должен быть не менее 50 килограммов. К нам иногда приходят молодые девушки с весом 48 килограммов, но мы вынуждены им отказывать.

Вообще при каждой донации обязательно присутствует врач. Например, когда мы работали с Киевским центром крови, их лаборатория на месте определяла группу крови и резус-фактор. Эти данные вносят в компьютер и выдают справку. Она остается актуальной на всю жизнь, ведь группа крови не меняется.

Что касается медицинских противопоказаний, то постоянными или временными ограничениями являются хронические и острые инфекционные заболевания, беременность, а также период лактации – сдавать кровь можно не ранее чем через 3 месяца после завершения кормления грудью.

Нельзя временно сдавать кровь после протезирования зубов или других стоматологических вмешательств, после таких процедур должно пройти не менее месяца. Татуировки являются ограничением на полгода – это необходимый срок для профилактики ВИЧ/СПИДа и гепатитов. Также нельзя сдавать кровь в стадии острого вирусного заболевания, во время гриппа или сразу после вакцинации, где сроки зависят от типа прививки.

Хочу подчеркнуть вопрос безопасности: все медицинские работники используют исключительно одноразовый, абсолютно стерильный инструмент, который после использования сразу утилизируют. Мы обеспечиваем эти условия во время гражданских донаций – в наших помещениях или в мобильных трейлерах.

"Ставим целью спасти не просто здоровье, а саму жизнь"

– Поделитесь вашими планами на ближайшее будущее. Где планируете проводить следующие Дни донора и как собираетесь развивать эту инициативу?

– В ближайшее время мы планируем провести такие же мероприятия в столичных ТЦ и в Киевской области. Что касается масштабов по всей Украине, у нас есть четкие намерения связаться с директорами наших региональных торговых центров. Они будут координировать работу напрямую с местными областными центрами крови, чтобы организовывать такие же Дни донора на своих территориях.

Киевский центр крови, Центр крови ВСУ уже неоднократно благодарили нас за работу и называли Эпицентр лидером в этом направлении. Нам чрезвычайно приятно подавать такой пример. Пользуясь возможностью, я хочу обратиться ко всему украинскому бизнесу и другим гражданским организациям: поддерживайте донорское движение. Было бы чрезвычайно важно, если бы наш опыт стал хорошим локомотивом для этого дела.

Сегодня военные госпитали и гражданские больницы переполнены не только в Киеве. В наш Центральный госпиталь Минобороны и госпиталь СБУ ежедневно привозят крайне тяжелых раненых. Человеческая кровь сегодня – это незаменимая вещь, ее невозможно заменить никакими искусственными альтернативами. Поэтому мы точно будем проводить такие мероприятия и в дальнейшем. Надеюсь, что другие крупные компании поддержат это движение, ведь это наше общее достижение и наш вклад в победу.

Понимаете, нет ничего дороже человеческой жизни. Ничего. И мы ставим перед собой цель спасти не просто здоровье, а саму жизнь человека. Все направлено на то, чтобы своевременно забрать раненого с поля боя, эвакуировать в ближайшее медицинское учреждение и оказать всю неотложную, квалифицированную и специализированную медицинскую помощь.

Сотрудники Эпицентра массово становятся донорами крови (фото: Эпицентр)

"День донора — это наша возможность низко поклониться каждому бойцу"

– Если бы вы могли обратиться к руководителям украинских компаний, которые еще не запускали донорские инициативы, какой главный аргумент привели бы в пользу такого решения?

– Первое, что я посоветую, – обратиться в Киевский городской центр крови, в благотворительный фонд "Коло" и другие центры крови, которых немало в Киеве и в регионах. Организуйте такие мероприятия у себя, агитируйте и убеждайте своих людей. Даже если кто-то не может помочь защитникам финансово или материально, но здоров и имеет возможность поделиться кровью – это уже бесценный вклад.

День донора и сдача крови – это наша возможность низко поклониться каждому бойцу и всем Вооруженным силам Украины за их исключительное мужество, работу и абсолютную самоотдачу. Я бы обратился ко всему нашему бизнесу с призывом: не жалейте рабочего времени своих сотрудников на это дело. Наоборот: разъясняйте коллегам чрезвычайную важность донорства, поддерживайте их, ведь вместе мы спасаем и возвращаем к жизни тысячи людей.