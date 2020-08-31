Понад 500 гранат і 62 тисячі патронів: у Харківській області знайшли схрон з боєприпасами

У місті Люботин Харківської області знайшли схрон з боєприпасами. Тротилові шашки, боєприпаси, майже 62 тисячі патронів різного калібру та безліч допоміжних військових засобів вилучили правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як наголошується, протягом 28 та 29 серпня правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби проводили санкціонований обшук, в ході якого виявили багато боєприпасів.

"У підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпусу ручних гранат різного типу, 480 запалів типу "УЗРГМ", 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат. Також вилучено 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці вилучили 55 ящиків з патронами різного калібру, а це майже 62 тисячі патронів, а також 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кілограмів. Також вилучено 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухової речовини, вибухові пристрої, інші боєприпаси та допоміжні військові засоби.

Фото: знайдені боєприпаси (npu.gov.ua)

Зараз встановлюється походження вилучених боєприпасів та коло осіб, причетних до організації незаконного зберігання боєприпасів і зброї. Відкрито справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.