Более 500 гранат и 62 тысячи патронов: в Харьковской области нашли схрон с боеприпасами

В городе Люботин Харьковской области нашли схрон с боеприпасами. Тротиловые шашки, боеприпасы, почти 62 тысячи патронов различного калибра и множество вспомогательных военных средств изъяли правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, в течение 28 и 29 августа правоохранители с привлечением взрывотехнической службы проводили санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили много боеприпасов.

"В подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа "УЗРГМ", 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Также изъято 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин", - говорится в сообщении.

Кроме этого, правоохранители изъяли 55 ящиков с патронами различного калибра, а это почти 62 тысячи патронов, а также 20 тротиловых шашек общим весом 5 килограмм. Также изъято 7 кг пластида, 1,5 кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Фото: найденные боеприпасы (npu.gov.ua)

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия. Открыто дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.