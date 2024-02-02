50 млрд евро от ЕС: какие шаги нужно предпринять и когда поступят первые деньги

По ее словам, одной из самых насущных потребностей, решение которой будет финансироваться из средств Ukraine Facility, станет восстановление жилищного фонда Украины и его дальнейший рост, который будет происходить по принципу "Build back better", то есть "Восстановить лучше, чем было".

Для обеспечения доступа к жилью для нуждающихся людей необходимо создать комплексную законодательную и нормативно-правовую базу через закон Украины "Об основных принципах жилищной политики", подготовить Национальную жилищную стратегию и провести соответствующие реформы для построения пригодных для использования систем социального и доступного жилья . Эти комбинированные реформы будут направлять усилия по восстановлению жилищного сектора.

Жилье, объясняет Шуляк, оказывает мощный экономический мультипликативный эффект на экономику в целом, который до войны оценивали в среднем на уровне 6,7 грн ВВП, создавая спрос на сопутствующие товары и услуги, способствуя росту потребления домохозяйств, а также общему национальному богатству и производительности. Поэтому широкомасштабная программа социального и доступного жилья может стать чрезвычайно эффективным драйвером развития не только строительного, но и ряда других секторов национальной экономики.

Другой чрезвычайно важный пункт выполнения условий Ukraine Facility - дальнейшая цифровизация, поэтому цифровое развитие украинских территорий сегодня является одним из приоритетов государственной региональной политики и политики восстановления, а также градостроительной политики.

Цифровая трансформация, пояснила Шуляк, сегодня играет центральную роль в стремлении Украины к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике. Интеграция цифровых решений в различных секторах, согласованных со стандартами ЕС с точки зрения цифровой устойчивости, ускорит устойчивое развитие, будет способствовать распространению практик циркулярной экономики и стимулировать экономический рост, а также будет способствовать инклюзивности и обеспечению равного доступа к цифровым возможностям.

Украина уже достигла значительных результатов в цифровой трансформации. Но мы будем двигаться в этом направлении и дальше, поскольку оцифровка является мощным инструментом для построения прозрачного государства. В частности, речь идет о реформе в области цифровизации публичных услуг. Для нее потребуется принятие плана мер по цифровизации государственных услуг на 2024-2025 годы”, - отметила нардеп.

Также планируется наладить эффективное взаимодействие государственных служащих и повысить эффективность работы путем модернизации системы управления персоналом с использованием цифровых технологий.

"Здесь стоит заметить, что цифровизация и решение жилищных проблем в Украине тесно взаимосвязаны, поскольку именно благодаря диджитал-решениям мы сегодня успешно решаем и будем решать ряд проблем как в сфере восстановления, так и в градостроительстве. Благодаря цифровой экосистеме восстановления Украины DREAM, единственной государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС), электронному градостроительному кадастру государственного уровня, создание которого планируют завершить к концу этого года, и, конечно, благодаря "єВідновленню" - полностью цифровой и прозрачной услуге, которая позволила десяткам тысяч граждан получить компенсацию за уничтоженное и поврежденное войной жилье, избегая любого посредничества с чиновниками", - добавила Шуляк.

Впрочем, она отметила, что финансовая помощь ЕС потребует от Украины и других сверхважных трансформаций. В частности, речь идет об усилении реформы децентрализации, поскольку именно органы местного самоуправления должны играть важную роль в вопросах восстановления и восстановления, ведь только они знают все потребности, возможности, ресурсы, которые есть на местах и которые нужно улучшить.

Важным шагом станет создание правовой базы для функционирования местной государственной администрации префектурного типа, а также обновление законодательства о местных государственных администрациях.

По ее словам, Украине также нужно будет усилить инструменты вовлечения граждан в процессы принятия решений на местном уровне, поэтому создание условий для привлечения и активного участия граждан в процессах принятия решений на местах будет происходить.

"Изменения в соответствующие законы позволят приблизить местные власти к гражданам через общественные слушания, поощрения местных инициатив, публичные консультации, будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности местного самоуправления, а также расширению возможностей для жителей участвовать в совещательных органах, планировании, бюджетировании и принятии решений на местном равные, в частности, по вопросам послевоенного восстановления общин", - подчеркнула Шуляк.

Еще одним важным пунктом Ukraine Facility будет также усиление разработки и реализации региональной политики, поскольку после российского вторжения существовавшие до 2022 года территориальные диспропорции резко углубились. Потому, пояснила Шуляк, планируется обновить Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

В целом, отметила Шуляк, важные для реализации Ukraine Facility масштабные реформы пройдут в 15 ключевых областях. В их числе государственное управление, управление государственными финансами, судебная система, региональная политика, сфера борьбы с коррупцией, финансовый рынок, сфера человеческого капитала, бизнес-среда, энергетика, транспорт и т.д.

"Благодаря трансформациям в них наша страна в течение 2024-2027 годов получит от ЕС 50 млрд евро. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Более того, ожидается, что первый платеж в объеме 4,5 млрд евро мы получим уже в марте этого года", - резюмировала Шуляк.