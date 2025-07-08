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50 коротких цитат об успехе для мотивации и вдохновения

Вторник 08 июля 2025 15:19
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50 коротких цитат об успехе для мотивации и вдохновения Цитаты для личностного роста (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

В поисках вдохновения и мотивации мы часто обращаемся к мудрости тех, кто уже прошел сложный путь к вершине. Успех - это не только конечная точка, но и постоянное движение, требующее выдержки, веры в себя и непрерывного развития.

Чтобы поддержать вас на этом пути, РБК-Украина собрало 50 коротких, но мощных цитат, которые станут вашим ежедневным источником вдохновения. Они напомнят вам о важности целеустремленности, настойчивости и позитивного мышления, помогая преодолевать препятствия и идти вперед к своим мечтам.

50 цитат, которые вдохновляют на успех

"Успех - это способность идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма", - Уинстон Черчилль (британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании).

"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть", - Теодор Рузвельт (26-й президент США).

"Успех - это не ключ к счастью. Счастье - это ключ к успеху", - Альберт Швейцер (немецкий и французский теолог, философ, музыкант, врач, лауреат Нобелевской премии мира).

"Не жди. Время никогда не будет идеальным", - Наполеон Хилл (американский писатель, автор книг по саморазвитию).

"Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают", - Томас Эдисон (американский изобретатель и предприниматель).

"Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте", - китайская пословица.

"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью", - Стив Джобс (американский предприниматель, соучредитель Apple Inc.).

"Большой успех - это результат маленьких усилий, повторяемых изо дня в день", - Роберт Колльер (американский автор книг по самопомощи).

"Не останавливайся, когда устал. Остановись, когда сделал", - Мухаммед Али (один из величайших боксеров в истории).

"Все, что вы можете представить - реально", - Пабло Пикассо (испанский художник, один из основателей кубизма).

"Лучший способ предсказать будущее - создать его", - Питер Друкер (американский теоретик менеджмента, писатель, консультант).

"Мечта без действия - это просто желание", - Джон Си Максвелл (американский эксперт по лидерству, писатель).

"Чтобы достичь успеха, нужно сначала поверить в него", - Ник Вуйчич (австралийский мотивационный оратор, рожденный без рук и ног).

"Ты - архитектор собственной жизни", - Ральф Уолдо Эмерсон (американский эссеист, поэт, философ, лидер трансцендентализма).

"Дисциплина - это мост между целями и достижениями", - Джим Рон (американский мотивационный спикер, предприниматель).

"Талант выигрывает игры, но команда выигрывает чемпионаты", - Майкл Джордан (один из величайших игроков в истории НБА).

"Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня", - Малколм Икс (американский мусульманский священнослужитель, правозащитник).

"Люди, которые достигают успеха, редко сидят на месте", - Конрад Хилтон (американский отельер).

"Все кажется невозможным, пока не будет сделано", - Нельсон Мандела (южноафриканский политик, борец против апартеида, президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира).

50 коротких цитат об успехе для мотивации и вдохновенияУспех зависит от настойчивости и энергичности (фото: Pixabay)

"Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня", - Махатма Ганди (один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии).

"Твоя жизнь - это твое сообщение миру. Убедись, что оно вдохновляет", - Лори Бет Джонс (американская писательница и спикер).

"Усилия - это настоящий ключ к успеху", - Пабло Кассальс (испанский виолончелист, дирижер и композитор).

"Каждое великое дело начинается с решения попробовать", - Джон Ф. Кеннеди (35-й президент США).

"Успех - это не пункт назначения, это путешествие", - Артур Эш (американский теннисист).

"Не жди идеального момента - создавай его", - Джордж Бернард Шоу (ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе).

"Знание без действия - мертво", - Леонардо да Винчи (итальянский художник, ученый, изобретатель эпохи Возрождения).

"Сила не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения", - Винс Ломбарди (американский тренер по американскому футболу).

"Ты - единственный предел для собственного роста", - Брайан Трейси (канадско-американский мотивационный спикер, автор книг по саморазвитию).

"Работай в тишине, пусть успех создает шум", - Фрэнк Оушен (американский певец, автор песен, рэпер).

"Успех не в том, чтобы быть лучше других, а в том, чтобы быть лучше себя вчерашнего", - Джигоро Кано (японский мастер боевых искусств, основатель дзюдо).

"Действуй, даже если боишься", - Арианна Гаффингтон (греко-американская предпринимательница, писательница, соучредительница The Huffington Post).

"Нельзя победить того, кто не сдается", - Бейб Рут (американский бейсболист, легенда спорта).

"Мечтай по-крупному и не бойся ошибок", - Норман Винсент Пил (американский священник и писатель, автор концепции "силы позитивного мышления").

"Чтобы сдвинуться с места, надо сделать первый шаг", - Брюс Ли (мастер боевых искусств, актер, философ).

"Сделай что-то сегодня, за что завтра себя поблагодаришь", - популярная мотивационная фраза, автор неизвестен.

"Я не продукт своих обстоятельств. Я продукт своих решений", - Стивен Кови (американский консультант по управлению, автор книги "7 привычек высокоэффективных людей").

"Счастье - это не что-то готовое. Оно приходит из твоих собственных действий", - Далай-лама XIV (духовный лидер тибетского буддизма).

"Труд творит гения", - Наполеон Бонапарт (французский император и полководец).

"Цель жизни - не только выжить, но и процветать", - Майя Анджелоу (американская поэтесса, мемуаристка, гражданская активистка).

"Если вы хотите сделать что-то, найдите способ. Если нет - вы найдете оправдание", - Джим Рон (американский мотивационный спикер, предприниматель).

"Разум, расширивший свои границы новой идеей, никогда не вернется к своим первоначальным размерам", - Альберт Эйнштейн (немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии).

"Две самые важные вещи в жизни: первая - это цель; вторая - это средства для ее достижения", - Томас Карлайл (шотландский историк, философ и эссеист).

"Жизнь - это 10% того, что с вами происходит, и 90% того, как вы на это реагируете", - Чарльз Р. Свиндолл (американский пастор, писатель).

"Никогда не поздно быть тем, кем ты мог бы быть", - Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс) (английская писательница).

"Самая важная часть общения - это услышать то, что не было сказано", - Питер Друкер (американский теоретик менеджмента, писатель, консультант).

"Если ты хочешь поднять себя, подними кого-то другого", - Букер Т. Вашингтон (американский педагог, реформатор, лидер афроамериканского сообщества).

"Единственное, что может помешать осуществлению мечты - это страх неудачи", - Пауло Коэльо (бразильский писатель).

"Лучше сгореть, чем угаснуть", - Курт Кобейн (лидер группы Nirvana).

"Единственное, что стоит между вами и вашей мечтой - это лживая история, которую вы постоянно себе рассказываете, почему вы не можете ее достичь", - Джордан Белфорт (американский мотивационный спикер, бывший брокер).

"Я выбираю сделать остаток своей жизни лучшей частью моей жизни", - Луиза Хей (американская писательница, мотивационный спикер в сфере саморазвития).

Эти цитаты - это больше, чем просто слова. Это спрессованная мудрость, накопленная поколениями выдающихся людей, которые прошли собственный путь к успеху. Они показывают, что независимо от того, где вы находитесь сейчас, ваши цели достижимы, если вы будете верить в себя, действовать и не останавливаться перед лицом неудач!

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При написании материала использовались следующие источники: онлайн-сборник цитат Wikiquote, сайты Goodreads и AZ Quotes.

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