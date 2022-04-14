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За 50 днів війни окупанти пошкодили майже тисячу закладів освіти в Україні

Фото: в Україні зруйновано 88 закладів освіти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За 50 днів війни російські окупаційні війська пошкодили в Україні майже тисячу закладів освіти. Ще десятки - повністю знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергія Бабака в Telegram.

"Російськими фашистськими військами було пошкоджено 957 закладів освіти, 88 з них було повністю знищено", - зазначив він.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні постраждали 548 дітей, зокрема 197 неповнолітніх загинули, 351 - отримали поранення.

Також зазначимо, що МЗС звернулося в ООН та ЮНІСЕФ через незаконне вивезення та усиновлення українських дітей громадянами Росії.

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