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Зеленський закликав країни терміново надати Україні важке озброєння

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Київ, Середа 13 квітня 2022 17:22
Зеленський закликав країни терміново надати Україні важке озброєння Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту надати Україні важке озброєння та авіацію. Зокрема, важку артилерію, бронетехніку, системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Різні експерти говорили, що Україна не протримається більше ніж тиждень, якщо Росія вторгнеться в Україну. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію - ми відкинули її назад! Але наша війна ще далека від завершення. Це був тільки перший раунд", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що керівник Кремля Володимир Путін і його армія змінюють свою стратегію - зміцнюють свої сили, щоб ще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включаючи Маріуполь.

Президент також додав, що Путін не зупиниться на Україні і його наступною метою є Європа, про що відкрито заявляють російські пропагандисти.

"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен певний список зброї. Я закликаю громадян усього світу допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів і лідерів ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", - заявив Зеленський.

За його словами. Україні терміново необхідні:

  • Артилерійські знаряддя (калібр 155 мм) і боєприпаси;
  • Артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
  • Реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американські M142 HIMARS;
  • БТРи (бронетранспортери, бойові машини піхоти і т.д.);
  • Танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • Системи ППО (С-300, БУК або аналогічні сучасні західні системи ППО);
  • Бойові літаки.

"Ми просимо весь світ об'єднатися і допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Озброй Україну зараз, щоб ми разом змогли перемогти це зло", - підкреслив президент.

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