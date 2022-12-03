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В 50 деоккупированных селах Херсонской области возобновили газоснабжение

Фото: в 50 деоккупированных селах Херсонской области возобновили газоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В деоккупированных районах Херсонской области подачу газа возобновили в 50 населенных пунктах из 86, которые имеют централизованное газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

По состоянию на 3 декабря возобновляется газоснабжение в Великой Александровке, Малой Александровке, Новодмитровке и Высокополье Херсонской области.

Кроме того, за 3 декабря возобновлено электроснабжение в селах Трифоновка и Долгово Бериславского района. В настоящее время возобновляется электроснабжение Высокополья, Великой Александровки и Довгого.

Напомним, в Херсоне к электроснабжению подключили уже 75% города. Свет уже имеется у более чем 100 тысяч бытовых потребителей.

Также Зеленский заявил, что освобожденные от российских оккупантов территории Украины, в частности Херсон и Херсонская область с каждым днем все больше возвращаются к нормальной жизни.

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