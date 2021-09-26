RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 50 людей постраждали унаслідок сходження поїзда з рейок в США

Автор: Артур Родивилов

В американському штаті Монтана при сході поїзда з рейок загинули три людини. Ще 50 пасажирів постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Поїзд зійшов з рейок поруч з населеним пунктом Джоплін в Монтані, в ньому на момент аварії було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу.

За даними шерифа округу Ліберті, підтверджено як мінімум три смертельні випадки.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів для розслідування інциденту.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський поїзд, який прямував з Асуана в Каїр. Унаслідок зіткнення два вагони з пасажирами зійшли з рейок.

Унаслідок зіткнення пасажирських поїздів загинули 19 людей. Постраждалими в результаті події вважаються 185 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авария