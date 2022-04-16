Зеленський розповів, скільки військових ЗСУ могли загинути на війні

За орієнтовними даними української сторони, на війні з початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинули від 2,5 до 3 тисяч військових ЗСУ. При цьому ворожі втрати становлять близько 20 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN .

Глава держави зазначив, що крім тих українських бійців, які віддали життя, захищаючи батьківщину, поранення отримали близько 10 тисяч наших військовослужбовців.

Зеленський додав, що зараз "важко сказати, скільки з них виживе".

Президент також наголосив, що нині дуже важко визначити кількість жертв російської агресії серед мирних громадян, позаяк деякі території тимчасово захоплені ворогом.

"Про мирних жителів говорити дуже складно, оскільки південь нашої країни, де блокуються селища і міста - Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, і район східніше, де знаходиться Волноваха, - ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тій зоні, яка заблокована", - сказав Зеленський.