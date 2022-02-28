Окупанти кілька разів намагалися штурмувати околиці Києва й були відбиті
Російські війська намагалися штурмувати околиці Києва, але отримали відсіч і зазнали значних втрат. Ситуація в українській столиці під контролем ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-служби Сухопутних військ ЗСУ.
"Сьогоднішній день ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення. В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив командувач обороною Києва генерал-полковник Олександр Сирський, всі спроби ворожих військ досягти мети зазнавали невдач, колони техніки окупанта знищувались і противник зазнав значних втрат особового складу.
"Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - наголосив командувач Сухопутними військами ЗСУ.
Як повідомлялося, захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ і спалили нову техніку ворога.
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