На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції

У Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Про це повідомляє BBC.
Концерт відвідало близько п'яти тисяч людей. Захід став одним з офіційних ініціатив уряду Великобританії.
Напередодні відвідувачі повинні були зробити тест на коронавірус. На концерті глядачі перебували без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Щоб з'ясувати остаточний вплив масового заходу на поширення коронавірусу, вони зроблять тести через п'ять днів після концерту.
РБК-Україна писало, що у Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше повідомлялося, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей в Брюселі, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт у парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.