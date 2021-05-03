RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції

Автор: Даша Харченко

У Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє BBC.

Концерт відвідало близько п'яти тисяч людей. Захід став одним з офіційних ініціатив уряду Великобританії.

Напередодні відвідувачі повинні були зробити тест на коронавірус. На концерті глядачі перебували без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Щоб з'ясувати остаточний вплив масового заходу на поширення коронавірусу, вони зроблять тести через п'ять днів після концерту.

РБК-Україна писало, що у Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Раніше повідомлялося, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей в Брюселі, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт у парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛиверпульВеликобританияКарантинКоронавірус