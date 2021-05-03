На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції

У Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє BBC.

Концерт відвідало близько п'яти тисяч людей. Захід став одним з офіційних ініціатив уряду Великобританії.

Напередодні відвідувачі повинні були зробити тест на коронавірус. На концерті глядачі перебували без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Щоб з'ясувати остаточний вплив масового заходу на поширення коронавірусу, вони зроблять тести через п'ять днів після концерту.