5 признаков в глазах, которые указывают на проблемы со здоровьем: проверьте себя

Щипание в глазах

Американский врач Амир Хан рассказал, что щипание в глазах может быть признаком проблем со щитовидной железой.

"Так что не терпите этого, идите и проверьте свою кровь", - сказал он.

Выпученные глаза (экзофтальм) - это один из характерных признаков проблем со щитовидной железой, в частности аутоиммунного тиреотоксикоза, чаще всего - болезни Грейвса.

При болезни Грейвса иммунная система ошибочно атакует не только щитовидную железу, но и ткани за глазами (орбиты). Это приводит к:

отеку мягких тканей

воспалению глазных мышц

увеличению давления в орбите

как следствие - глаза "выпячиваются" вперед

Опущенное веко

Доктор Хан призвал людей немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы вдруг заметили, что веко начало опускаться.

Это может быть признаком нервного расстройства или даже раннего предупреждения об инсульте.

Если одно веко начинает опускаться, это называется птозом. Иногда это безвредно, но если это случается внезапно, особенно с невнятной речью или слабостью, это может быть признаком инсульта. В таком случае нужно действовать немедленно и обратиться к врачу.

Размытое зрение

Внезапно размытое зрение, особенно если вы чувствуете жажду или усталость, это может быть признаком высокого уровня сахара в крови и начала развития диабета.

"Диабет поражает крошечные кровеносные сосуды в задней части глаза. Вам нужно проверить это у окулиста", - добавил медик.

Ухудшение зрения может быть вызвано различными причинами, начиная от обычных рефракционных ошибок и заканчивая более серьезными заболеваниями глаз.

Желтое кольцо вокруг оболочки глаза

Оно может быть вызвано несколькими факторами, включая возрастные изменения, высокий уровень холестерина или желтуху.

Окрашивание глаз в желтый цвет из-за повышения уровня билирубина. Причины:

печеночные болезни (гепатит, цирроз)

проблемы с желчевыводящими путями

гемолитическая анемия

Бледное внутреннее веко

При анемии в организме снижается уровень гемоглобина - белка, переносящего кислород в крови. Это может привести к уменьшению кровоснабжения в мелких сосудах, в частности в слизистых оболочках, таких как внутренняя сторона нижнего века.

В норме она должна быть розового или красноватого цвета. Если же оно очень бледное - это может свидетельствовать о пониженном уровне гемоглобина.