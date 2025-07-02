5 лучших и худших продуктов для почек: узнайте, что в списке

Лучшие продукты для почек

Темно-листовая зелень

Диетолог Каталина Рус Гатика рассказала, что темно-листовая зелень является источником антиоксидантов, витаминов С, Е и К, а также минералов кальция, магния, калия и железа, что делает ее отличной для профилактики заболеваний почек.

Эти овощи борются с воспалением и защищают от окислительного повреждения, которое возникает, когда почки перегружены.

Вишни

Почки имеют крошечные, нежные артерии и вены, которые могут повредиться, если кровяное давление слишком высоко в течение длительного времени.

Продукты, поддерживающие здоровое кровяное давление, также способствуют здоровью почек, и кислая вишня является одним из таких продуктов. Она также богата витамином А и антиоксидантами.

Кислая вишня связана со снижением кровяного давления, что делает ее отличным выбором для диеты, поддерживающей почки. Хороший контроль артериального давления имеет решающее значение для предотвращения повреждения почек.

Тофу

Если вы ищете растительный белок для улучшения здоровья почек, возьмите немного тофу. Это мясо имеет множество питательных преимуществ, может содержать немного больше кислоты, что может создавать нагрузку на почки, которые имеют проблемы.

Поскольку почки балансируют pH организма и выводят кислоты, то продукты, которые поддерживают этот процесс, такие как тофу, могут невероятно поддерживать почки.

В отличие от животного белка, растительные помогают улучшить pH организма, избегая потенциально вредной кислой среды в организме.

Льняное семя

Высокий уровень сахара в крови со временем может вызвать повреждение почек.

Один из способов поддерживать стабильный уровень глюкозы, а следовательно, и здоровье почек, - это включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как семена льна.

Эта клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что имеет решающее значение для здоровья почек. Две столовые ложки молотых семян льна содержат почти 4 г клетчатки.

Чеснок

Чеснок служит мощным противовоспалительным средством и, как было показано, помогает снизить кровяное давление, что полезно для функции почек. Кроме того, чеснок помогает противодействовать окислительному повреждению, которое может быть вызвано заболеванием почек, тем самым способствуя предотвращению дальнейшего повреждения почек.

Худшие продукты

Газированные напитки

Газированные напитки, особенно темные, такие как кока-кола, содержат много искусственного фосфора. Этот минерал необходим для крепких костей.

Искусственный фосфор в напитках может быть вредным для почек. Кроме того, они содержат много добавленного сахара.

Замороженные обеды

Замороженные блюда часто проходят ультраобработку и содержат много натрия - более 1000 миллиграммов на порцию. Поскольку контроль потребления соли имеет решающее значение для здоровья почек, то стоит избегать замороженных блюд.

Фастфуд

Фастфуд часто содержит много насыщенных жиров, сахара и калорий, а также мало питательных веществ. Диета, полезная для почек, должна состоять преимущественно из разнообразных фруктов и овощей, сложных углеводов и белков.

Тогда как фастфуд содержит насыщенные жиры и совсем не имеет полезных питательных веществ, которые необходимы для здоровья почек.

Ультраплавленые сыры

Не все сыры одинаковы. Если внимательно посмотреть на этикетки некоторых плавленых сыров, то можно увидеть, что это не просто обычный сыр.

Их часто маркируют как "сырный продукт". Даже небольшие порции этих сыров могут вводить в организм значительное количество натрия и ненужного фосфора, что вредно для почек.

Слишком много мяса

Белок жизненно важен для роста и восстановления клеток. Но его можно потреблять слишком много. Чрезмерное потребление животного белка может быть тяжелым для почек.

Животные белки производят высокий уровень кислоты в крови, которую почки должны выводить. Поэтому такой продукт следует потреблять в умеренных количествах.