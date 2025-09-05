5 млн за (не)рекламу: как PlayCity оштрафовало Dev.ua и что ждет другие медиа

Украина продолжает усиливать контроль над рынком азартных игр. Одним из громких примеров стало решение госагентства PlayCity оштрафовать портал Dev.ua почти на 5 млн грн за анонс боксерского поединка, который регулятор расценил как рекламу букмекера. При этом в медиа считают такие действия безосновательными. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Главное:

Что стало поводом для штрафа Dev.ua?

Какая позиция издания и почему штраф считают несправедливым?

Чем регулятор PlayCity объясняет свое решение?

Какие нюансы есть в законе о рекламе игорного бизнеса?

Что о ситуации говорят юристы?

С начала года государство активизировало меры по регулированию игорного бизнеса. 6 января 2025 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усилил контроль и почти полностью запретил рекламу азартных игр (кроме ночного эфира, специализированных изданий и платформ для 21+).

Из-за неэффективности на многочисленных скандалов была ликвидирована Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), а ее полномочия перешли к новому государственному агентству PlayCity, деятельность которого контролирует Минцифры.

В задачи агентства входит онлайн-мониторинг рынка азартных игр, прозрачная выдача лицензий, выявление и закрытие нелегальных казино, надзор за проведением гослотерей, штрафы компаниям за нарушение условий лицензий, защита прав игроков и уменьшение рисков игровой зависимости.

Новый регулятор начал работу 2 июня 2025. Глава PlayCity Геннадий Новиков отчитался, что за это время удалось запустить систему трекинга нелегальных казино, заблокировать более 1000 нелегальных сайтов. Внимание обратили также на медиа и блогеров, рекламирующих казино.

В частности, из-за нелегальной рекламы казино оштрафовали на 4,8 млн грн телеграмм-канал "Труха Україна". Такую же сумму штрафа PlayCity назначил порталу Dev.ua, однако этот случай вызвал дискуссии.

Миллионный штраф за анонс боя Усика

В июле 2025 года IT-портал dev.ua опубликовал анонс боксерского поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В тексте был упомянут бренд букмекера GGBET, официального спонсора боя.

Именно это упоминание стало основанием для штрафа, наложенного Государственным агентством по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity.

Регулятор считает, что материал имел признаки рекламы азартных игр. Среди претензий – отсутствие отметки о возрастном ограничении "21+", предупреждения о рисках лудомании и официальной регистрации портала как онлайн-медиа на момент публикации.

Скриншот facebook.com/gennadiy.novickov

В комментарии РБК-Украина представители PlayCity объяснили, что материал издания был сосредоточен на продвижении бренда GGBET, неоднократно упоминал его название, содержал изображения бренд-айдентики и цитату СЕО компании, что является типичными элементами рекламных материалов.

В PlayCity подчеркнули, что требования законодательства распространяются "на любые информационные сообщения с указанием организаторов азартных игр или их брендов в качестве спонсоров, партнеров определенной деятельности или мероприятий в рекламных материалах других заказчиков".

Штраф составил 4,8 млн грн, что эквивалентно 600 минимальным зарплатам в Украине.

Реакция Dev.ua: "Выборочное давление и разочарование"

Главный редактор Dev.ua Стас Юрасов категорически не согласен с решением PlayCity. Он утверждает, что упоминание бренда букмекера было сугубо информационным, а коммерческого вознаграждения за публикацию не было.

Как рассказал Юрасов РБК-Украина, его издание не имело договора с GGBET и не получало оплаты за публикацию. По его словам, поставить материал на сайт было "журналистским решением" и еще до публикации из текста убрали все признаки рекламы, в том числе ссылку на букмекера.

К тому же аудитория, прочитавшая материал, была настолько узкой, что это минимизирует любое потенциальное негативное влияние, считает Юрасов.

Всю эту информацию Dev.ua предоставило регулятору: "что релиз почитало 110 человек, что аудитория портала – айтишники, взрослые люди, что в момент прихода письма о дознании издание уже было зарегистрировано в Нацсовете как медиа, что платит белые зарплаты и все налоги, что штраф равен 5 оборотов медиа, что анонс с сайта убрали".

По словам главреда издания, на заседании по делу он рассказал, что было проведено исследование аудитории, в котором голосовало 700 человек, только 4% – люди моложе 21 года. То есть релиз с аудиторией 110 человек могло теоретически посмотреть только 4 человека из группы риска.

Он также добавил, что редакция не получала никаких предупреждений от регулятора до того момента, когда им сообщили об открытии производства.

"Мы сразу стали участником админпроизводства. Нас попросили предоставить макет рекламы и договор с заказчиком, которого не существовало. Потом нам сказали: штраф будет 100%. Это прозвучало еще до составления акта", – заметил главред.

Кроме того, по словам Юрасова, адвокат Dev.ua просил провести экспертизу новости на предмет рекламного воздействия, но получил отказ. Это лишь подтвердило его мнение, что регулятор был настроен исключительно на штраф.

Стас Юрасов обвиняет PlayCity в выборочном давлении, поскольку другие публиковавшие подобные анонсы медиа не были оштрафованы, говорит он. Медийник вспоминает, что, несмотря на его обращение к представителям Минцифры, реакции на нарушения у других медиа не последовало.

"Я больше не верю в эту систему," – признается Юрасов.

Особенно учитывая, что PlayCity в резолюции акта о фиксации нарушения сначала установило отсутствие заказчика рекламы, а затем закрыло админпроизводство против самого букмекера, ссылаясь на "отсутствие достаточных доказательств", что еще раз подтверждает, что заказа рекламы не было.

Акт о фиксации нарушения (dev.ua)

Главред Dev.ua говорит, что размер штрафа в 4,8 млн грн непосилен для издания. По его словам, такая сумма фактически означает закрытие медиа и потерю 12 официально трудоустроенных работников.

"Уплатить нереально. У нас просто нет столько денег и никогда не было. Идем в суд. У нас есть три месяца на обжалование", – отметил Юрасов и добавил, что одним из основателей портала является резидент ЕС, и он намерен обращаться в европейские институты.

Позиция регулятора

Агентство PlayCity в официальном ответе на запрос РБК-Украина предоставило обоснование своего решения по Dev.ua, исходя из требований законодательства.

Регулятор отмечает, что рекламой считается любая информация, распространенная с целью формирования интереса к товару или бренду.

Бренд организатора азартных игр (в этом случае GGBET) тоже является товаром. PlayCity в своем комментарии подчеркивает, что материал на Dev.ua был сосредоточен на продвижении бренда, о чем, по их мнению, свидетельствует его многократное упоминание, а также прямое приглашение принять участие в конкурсах и получить "спецпредложения к бою на сайте букмекера".

Кроме того, отмечается, что санкции на Dev.ua были наложены, поскольку на момент выявления нарушения издания не было зарегистрировано в соответствии с Законом "О медиа", что является обязательным условием для размещения рекламы азартных игр.

"Есть факт нарушения изданием законодательства – и мы не можем его проигнорировать. Это было бы нарушением закона уже с нашей стороны, поскольку реагировать на такие случаи – это наше прямое полномочие. Более того, закон о рекламе не предусматривает никакой градации ответственности в зависимости от того, сколько медиа зарабатывает или сколько просмотров получила рекламная публикация. Размер штрафа предусмотрен законом", – комментирует Геннадий Новиков, глава госагентства PlayCity.

Относительно отказа в проведении экспертизы, PlayCity объяснили, что ходатайство адвоката Dev.ua не содержало обоснований по виду экспертизы и учреждения, а предложенный вид экспертизы не предусмотрен действующими инструкциями.

"Ничего не мешает им (порталу Dev.ua, – ред.) провести такую ​​экспертизу и приложить заключение к материалам в суде", – отметили в госагентстве.

Госрегулятор вправе штрафовать медиа за нарушение требований законодательства в сфере рекламы азартных игр (фото: playcity.gov.ua)

Впрочем, наиболее спорным моментом является то, что PlayCity 20 августа 2025 закрыло административное производство против самого GGBET, ссылаясь на "отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих совершение нарушения этим объектом хозяйствования".

Представители регулятора объяснили РБК-Украина, что для привлечения к ответственности заказчика рекламы нужно получить неоспоримые доказательства, что именно эта компания заказала публикацию. Идентифицировать заказчика сугубо по рекламируемому бренду невозможно.

"Поэтому мы обращаемся к медиа за информацией о заказчике рекламы. Dev.ua ответили, что договора у них нет. На самом деле, это классическая история – медиа скрывают эту информацию о заказчике, вероятно для того, чтобы не портить отношения с рекламодателем. Поэтому и получается так, что ответственность может наступить только для одной стороны", – говорят в агентстве.

Отмечается, что решение о закрытии админпроизводства касается только GGBET, а Dev.ua должен либо уплатить штраф, либо обжаловать его в суде в течение трех месяцев.

В агентстве побъясняют, что отсутствие договора о предоставлении рекламных услуг не снимает ответственности с медиа как "распространителя рекламы".

По закону ответственность несут как рекламодатели (за содержание), так и распространители (за соблюдение порядка распространения и наличие предупреждений).

Таким образом, убеждает регулятор, даже если издание разместило материал без коммерческого вознаграждения, оно все равно несет ответственность за нарушение установленных законодательством требований.

В комментарии для РБК-Украина в PlayCity отметили, что представитель Dev.ua сообщал агентству, что по просьбе GGBET разместили материал без заключения договора как собственную новость, являющуюся распространенной практикой для Dev.ua.

Регулятор обращает внимание, что материал Dev.ua содержал около десяти упоминаний о бренде казино, логотип и цитату представителя компании. Все это свидетельствует о том, что материал является коммерческим пресс-релизом, направленным на повышение узнаваемости бренда.

"Более того, публикация была промаркирована плашкой "промо", что дополнительно подтверждает ее рекламный характер. Содержание материала ориентировано не столько на анонс спортивного события, сколько на продвижение бренда казино", – объясняет PlayCity.

Со своей стороны, главный редактор портала Стас Юрасов подчеркнул, что ситуация выглядела иначе.

По его словам, GGBET разослала пресрелиз о партнерстве с боксерской платформой Ready to Fight и бою Усика с просьбой распространить информацию. Dev.ua получил этот релиз и решил опубликовать его на редакционных условиях без рекламных элементов. В материале убрали ссылку на GGBET и проследили, чтобы не было призывов к игре.

Юрасов говорит, что для dev.ua, как и для других СМИ, публикация новостных материалов от участников рынка является обычной практикой, но без признаков рекламы.

"Если это не реклама, журналисты публикуют ее по собственной редакции. В данном случае, нашей редакцией было удаление ссылки на GGBET", – пояснил он.

Реклама азартных игр: правила и нюансы

По запросу издания в агентстве PlayCity объяснили, как работают нормы законодательства о рекламе азартных игр в медиа, и при каких условиях онлайн-ресурсы могут попасть в перечень площадок, на которых такая реклама разрешается.

Закон Украины "О рекламе" устанавливает перечень ограничений относительно рекламы азартных игр. Они касаются также любых сообщений о благотворительности от организаторов азартных игр, их партнеров или аффилированных компаний, если там используется бренд казино или букмекера.

Также это касается случаев, когда организатор азартных игр или его бренд отмечается как спонсор или партнер в материалах других компаний.

Таким образом, любые упоминания брендов игорного бизнеса в контексте благотворительности или спонсорства должны распространяться с соблюдением правил, действующих для рекламы азартных игр.

Регулятор отмечает, что закон запрещает любую рекламу азартных игр, но есть исключения:

в ночное время (с 23:00 до 06:00);

в специализированных изданиях для взрослой аудитории;

на сайтах и ​​приложениях самих организаторов азартных игр.

Реклама может быть размещена в медиа, если она направлена ​​на аудиторию старше 21 года. Однако главная проблема состоит в том, что закон не объясняет, как именно определить, что аудитория действительно "21+".

То есть, нет утвержденных критериев или технических требований для онлайн-ресурсов, которые могли бы доказать, что их рекламу видят только совершеннолетние пользователи.

Формально эти правила должны быть прописаны в специальных кодексах, но, по информации регулятора, они до сих пор не приняты.

"Ответственность за соблюдение этого требования возлагается на сами медиа. Они должны найти способ промаркировать свой контент как 21+", – заявляет PlayCity.

В частности, можно:

разместить соответствующую отметку в футере сайта;

публиковать пуш-предупреждение;

внедрить механизм подтверждения возраста пользователя при входе на сайт или доступе к отдельным материалам.

Реклама азартных игр в Украине запрещена, но есть несколько исключений (фото: Getty Images)

Дело по Dev.ua может стать прецедентом: мнение юристов

Юристы, с которыми пообщалось РБК-Украина по ситуации с dev.ua, подтверждают, что согласно законодательству, ответственность за нарушение рекламных норм несут и рекламодатели, и распространители. А отсутствие заказчика по делу не освобождает медиа от ответственности, если именно оно допустило публикацию с признаками рекламы.

"Даже если материал не был заказной рекламой, но содержал упоминание бренда, ассоциирующегося с азартными играми, и при этом не было возрастного ограничения и предупреждения, регулятор трактует это как рекламу с нарушением", – говорит Тарас Мирошниченко, руководитель практики международного корпоративного права и финтех юридической компании PRIKHODKO AND PARTNE.

Однако ключевым моментом в этом деле является доказательство факта того, что материал издания действительно был рекламой.

Согласно определению Закона "О рекламе", реклама распространяется за "денежное или другое вознаграждение". Если Dev.ua докажет, что упоминание бренда было сугубо информационным и не имело коммерческой цели, это может стать весомым аргументом в их пользу в суде.

Адвокат Ярослав Хливный в комментарии РБК-Украина подчеркивает, что сама природа рекламы предполагает коммерческие отношения, а без доказательства их наличия привлечение к ответственности может находиться вне правового поля.

Тарас Мирошниченко также отмечает, что шансы на успех у Dev.ua есть, если они смогут доказать:

материал не являлся рекламой в понимании закона;

отсутствует рекламодатель;

регулятор вышел за пределы своих полномочий (например, неправильно квалифицировал информационный материал как рекламу).

Для этого необходимо собрать доказательства редакционной независимости и отсутствия финансовой выгоды.

Ярослав Хливный рассказал, что решения по делам о нарушении законодательства о рекламе могут быть обжалованы в суде. По мнению адвоката, такой процесс может оказаться сверхсложным, и для его сопровождения нужно опровергнуть каждый пункт, освещенный в акте контролирующего органа.

В свою очередь Тарас Мирошниченко называет дело dev.ua прецедентным для украинского медиарынка.

С одной стороны, регулятор обосновывает решение буквальным применением норм рекламы азартных игр. С другой стороны, отсутствие заказчика дает изданию аргументы для судебного обжалования.