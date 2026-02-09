За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни

Российские войска ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Нововолынска Волынской области, который расположен в 5 километрах от границы с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Нововолынска Бориса Карпуса.
"Враг нанес очередной удар по высоковольтной подстанции. Есть значительные повреждения, подстанция не работает! На месте взрывов работает ГСЧС и все соответствующие службы", - отметил Карпус.
По его словам, сейчас более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света. Сообщается, что критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов, вода подается от электросети, на некоторых котельных также перешли на генераторы.
Он также отметил, что энергетики работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии через другие подстанции.
Карпус также отметил, что лицеи №2 и №7 сегодня, 9 февраля, работают дистанционно. Также садики №6 и №7 детей не принимают. Остальные заведения работают в штатном режиме.
Напомним, 7 февраля вражеские дроны атаковали Волынскую область, один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.
Кроме того, российские войска атаковали Волынскую область в декабре. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.
Также сообщалось об атаках РФ на Волыни в конце декабря - тогда тысячи людей также остались без елетроернергии в результате обстрела дронов.