5 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 5 червня
Всі свята 5 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні екологи всіх країн і любителі природи відзначають Всесвітній день навколишнього середовища, встановлений під егідою ООН 5 червня. Заходи цього дня спрямовані на привернення уваги людей до проблем захисту та охорони навколишнього середовища.
У народі 5 червня відзначається Леонтій Огуречник або Конопляник. У цей день садили останні огірки і сіяли коноплю.
Головна прикмета дня: якщо на Леонтія Огуречника з'являється багато оводів - до хорошого урожаю огірків.
У 1910 році в Києві здійснено перший в Росії політ на вітчизняному літаку, створеному професором Олександром Кудашевим.
У 1919 році в ході українсько-польської війни почалася Чортківська операція Української Галицької Армії (УГА), в ході якої були звільнені Чортков, Тернопіль, Бучач та Перемишляни.
У 1945 році в Берліні була підписана Декларація про поразку Німеччини.
У 1947 році в США була оприлюднена програма допомоги післявоєнній Європі, "План Маршалла".
У 1981 році в Америці був відкритий вірус імунодефіциту людини - СНІД.
Фото: 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища (pixabay.com/ROverhate)
У 1723 році - Адам Сміт, шотландський економіст і філософ.
У 1898 році - Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.
У 1941 році - Барбара Брильська, польська актриса театру і кіно.
У 1956 році - Кенні Джі, популярний американський саксофоніст.
У 1961 році - Карен Кавалерян, радянський поет-пісняр.
У 1971 році - Марк Уолберг, американський кіноактор.
У 1826 році - Карл Марія фон Вебер німецький композитор.
У 1910 році - О'Генрі, американський письменник-прозаїк.
У 2004 році - Рональд Рейган, 40-й президент США.
У 2012 році - Рей Бредбері, відомий американський письменник-фантаст.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.
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