5 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 5 червня

Всі свята 5 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

5 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні екологи всіх країн і любителі природи відзначають Всесвітній день навколишнього середовища, встановлений під егідою ООН 5 червня. Заходи цього дня спрямовані на привернення уваги людей до проблем захисту та охорони навколишнього середовища.

У народі 5 червня відзначається Леонтій Огуречник або Конопляник. У цей день садили останні огірки і сіяли коноплю.

Головна прикмета дня: якщо на Леонтія Огуречника з'являється багато оводів - до хорошого урожаю огірків.

5 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1910 році в Києві здійснено перший в Росії політ на вітчизняному літаку, створеному професором Олександром Кудашевим.

У 1919 році в ході українсько-польської війни почалася Чортківська операція Української Галицької Армії (УГА), в ході якої були звільнені Чортков, Тернопіль, Бучач та Перемишляни.

У 1945 році в Берліні була підписана Декларація про поразку Німеччини.

У 1947 році в США була оприлюднена програма допомоги післявоєнній Європі, "План Маршалла".

У 1981 році в Америці був відкритий вірус імунодефіциту людини - СНІД.

Фото: 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища (pixabay.com/ROverhate)

5 червня: в цей день народилися

У 1723 році - Адам Сміт, шотландський економіст і філософ.

У 1898 році - Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

У 1941 році - Барбара Брильська, польська актриса театру і кіно.

У 1956 році - Кенні Джі, популярний американський саксофоніст.

У 1961 році - Карен Кавалерян, радянський поет-пісняр.

У 1971 році - Марк Уолберг, американський кіноактор.

5 червня: в цей день померли

У 1826 році - Карл Марія фон Вебер німецький композитор.

У 1910 році - О'Генрі, американський письменник-прозаїк.

У 2004 році - Рональд Рейган, 40-й президент США.

У 2012 році - Рей Бредбері, відомий американський письменник-фантаст.

Іменинники 5 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, ​​Роман, Федір, Яків.

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