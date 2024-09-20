5,8 млрд долларов, которые остались на помощь Украине, будут использованы, - Пентагон

Минонобороны США пытается через Конгресс продлить срок президентских полномочий Джо Байдена по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, которое цитирует Укринформ .

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины – ред.)", - сказала она.

По словам Сингх, в настоящее время осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.

В то же время она отметила, что Пентагон сейчас не может оказывать военную помощь, поскольку нечем восстановить запасы для собственной боеготовности. По словам Сингх, длительное время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.